Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika

Oleksandr Sirski, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je da su Rusi koncentrirali 710.000 vojnika duž crta bojišnice. Rekao je i da Rusi svakodnevno gubi oko 1000–1100 vojnika ubijenih ili ranjenih, „a većina je ubijena”.

- U ovoj fazi ruska vojska pokušava napredovati gotovo duž cijele crte bojišnice - naveo je vrhovni zapovjednik. Najžešće borbe vode se oko gradova Lyman i Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, grada Kupjanska u Harkivskoj oblasti te u blizini mjesta Huljajpole u Zaporiškoj oblasti.

Foto: Russian Defence Ministry

- Naša je strategija maksimalno iscrpiti rusku vojsku, spriječiti njezino napredovanje, zadržati naš teritorij, dok istodobno zadamo udare neprijatelju u neposrednoj pozadini, operativnoj dubini i... na samom teritoriju Rusije, s ciljem narušavanja njezine obrambene sposobnosti i industrijskog kapaciteta - dodao je.

Dvije vojske

Rusija je 24. veljače 2022. napala Ukrajinu s približno 150.000 do 190.000 vojnika raspoređenih oko ukrajinskih granica. Prema procjenama SAD-a i NATO-a, neposredno prije početka napada oko 150.000 ruskih vojnika bilo je koncentrirano uz ukrajinsku granicu, dok su ukrajinske vlasti navodile nešto višu brojku, oko 190.000, uključujući snage raspoređene na Krimu i u okupiranim dijelovima Donbasa. Većina neovisnih vojnih analitičara danas smatra da se najrealnija početna brojka nalazi u rasponu od 170.000 do 190.000 vojnika, pa se može reći da je u početnoj fazi invazije sudjelovalo oko 180 tisuća ruskih vojnika. S obzirom na to da se specijalna vojna operacija pretvorila u rat iscrpljivanja, Kijev i Moskva trenutačno imaju gargantuanske vojske.

2025.

Prema procjenama iz 2025. godine, Rusija i Ukrajina i dalje raspolažu stotinama tisuća vojnika raspoređenih na frontama rata u Ukrajini. Ruske snage prema različitim izvorima broje između 620.000 i 700.000 vojnika. Kijev zabrinjava činjenica da u Rusiji još uvijek ne postoji totalna mobilizacija.

S druge strane, Ukrajina tvrdi da njezine oružane snage trenutačno broje oko 880.000 vojnika. Neovisne analize, koje ne uključuju teritorijalnu obranu i nacionalnu gardu, procjenjuju kopnene snage Ukrajine na oko 575.000 vojnika. Unatoč gubicima i pritiscima, Ukrajina održava značajnu vojnu silu, kombinirajući brojčane snage s iskustvom, obrambenom strategijom i međunarodnom potporom.