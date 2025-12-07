Obavijesti

MILIJUNI LJUDI

Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Sirski: Rusi su u Ukrajini rasporedili 710.000 vojnika
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Rusija je 24. veljače 2022. napala Ukrajinu s približno 150.000 do 190.000 vojnika raspoređenih oko ukrajinskih granica. Prema procjenama SAD-a i NATO-a, neposredno prije početka napada oko 150.000 ruskih vojnika bilo je koncentrirano uz ukrajinsku granicu, dok su ukrajinske vlasti navodile nešto višu brojku, oko 190.000

Oleksandr Sirski, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je da su Rusi koncentrirali 710.000 vojnika duž crta bojišnice. Rekao je i da Rusi svakodnevno gubi oko 1000–1100 vojnika ubijenih ili ranjenih, „a većina je ubijena”.

 - U ovoj fazi ruska vojska pokušava napredovati gotovo duž cijele crte bojišnice - naveo je vrhovni zapovjednik. Najžešće borbe vode se oko gradova Lyman i Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, grada Kupjanska u Harkivskoj oblasti te u blizini mjesta Huljajpole u Zaporiškoj oblasti. 

Russian defence ministry shows video of its soldiers in centre of Ukraine's Pokrovsk
Foto: Russian Defence Ministry

 - Naša je strategija maksimalno iscrpiti rusku vojsku, spriječiti njezino napredovanje, zadržati naš teritorij, dok istodobno zadamo udare neprijatelju u neposrednoj pozadini, operativnoj dubini i... na samom teritoriju Rusije, s ciljem narušavanja njezine obrambene sposobnosti i industrijskog kapaciteta - dodao je.

Dvije vojske

Rusija je 24. veljače 2022. napala Ukrajinu s približno 150.000 do 190.000 vojnika raspoređenih oko ukrajinskih granica. Prema procjenama SAD-a i NATO-a, neposredno prije početka napada oko 150.000 ruskih vojnika bilo je koncentrirano uz ukrajinsku granicu, dok su ukrajinske vlasti navodile nešto višu brojku, oko 190.000, uključujući snage raspoređene na Krimu i u okupiranim dijelovima Donbasa. Većina neovisnih vojnih analitičara danas smatra da se najrealnija početna brojka nalazi u rasponu od 170.000 do 190.000 vojnika, pa se može reći da je u početnoj fazi invazije sudjelovalo oko 180 tisuća ruskih vojnika. S obzirom na to da se specijalna vojna operacija pretvorila u rat iscrpljivanja, Kijev i Moskva trenutačno imaju gargantuanske vojske.

2025.

Prema procjenama iz 2025. godine, Rusija i Ukrajina i dalje raspolažu stotinama tisuća vojnika raspoređenih na frontama rata u Ukrajini. Ruske snage prema različitim izvorima broje između 620.000 i 700.000 vojnika. Kijev zabrinjava činjenica da u Rusiji još uvijek ne postoji totalna mobilizacija. 

S druge strane, Ukrajina tvrdi da njezine oružane snage trenutačno broje oko 880.000 vojnika. Neovisne analize, koje ne uključuju teritorijalnu obranu i nacionalnu gardu, procjenjuju kopnene snage Ukrajine na oko 575.000 vojnika. Unatoč gubicima i pritiscima, Ukrajina održava značajnu vojnu silu, kombinirajući brojčane snage s iskustvom, obrambenom strategijom i međunarodnom potporom.

