Sisak: 'Tražimo nadzor nad Crvenim križem'. Crveni križ: 'Sve radimo po zakonu...'

Grad Sisak zatražio je proračunski nadzor nad radom Gradskog društva Crvenog križa (GDCK) zbog pritužbi i sumnje u nenamjensko trošenje proračunskih sredstava, no iz društva u utorak odbacuju optužbe i prozivaju Grad za neizvršavanje zakonskih i financijskih obveza prema društvu.

U priopćenju Grada Siska navodi se kako su zaprimljene brojne pritužbe građana na rad gradske organizaicije Crvenog križa te su poduzete zakonske mjere kako bi se zaštitio javni interes i osiguralo transparentno raspolaganje proračunskim sredstvima. Zbog, kako ističu, opravdane sumnje u nenamjensko trošenje sredstava, Grad Sisak podnio je Ministarstvu financija zahtjev za provođenje proračunskog nadzora.

Pozivajući se na pritužbe građana, iz Grada Siska postavljaju pitanje jesu li jednokratne novčane pomoći dodjeljivane isključivo prema propisanim kriterijima ili je bilo nejednakog postupanja i pogodovanja pojedinim korisnicima.

Za takav model dodjele pomoći prozivaju Igora Čička, ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Sisak, te Marka Kričku (SDP), aktualnog predsjednika GDCK-a Sisak, koji je u vrijeme donošenja odluka bio zamjenik gradonačelnice Siska i predsjednik Povjerenstva za socijalnu skrb koje je odlučivalo o jednokratnim novčanim pomoćima.

U Gradu Sisku upozoravaju kako je Krička istodobno obnašao tri funkcije te otvaraju pitanje mogućeg sukoba interesa. „Postoje ozbiljne sumnje u način raspolaganja javnim sredstvima, a istodobno se dovodi u pitanje transparentnost postupaka dodjele pomoći“, navodi se u priopćenju Grada Siska.

Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Sisak Marko Krička danas nije bio dostupan za komentar, a ravnatelj društva Igor Čičak odgovara da su spremni dostaviti svu potrebnu dokumentaciju u slučaju proračunsklog nadzora. „Pozdravljamo svaki zakoniti nadzor i spremni smo u svakom trenutku dostaviti svu dokumentaciju nadležnim institucijama“, kaže Čičak.

Čičak: Poslujemo po zakonu, otežana suradnja s Gradom

Ističe kako dosad nisu utvrđene nepravilnosti u radu GDCK-a Sisak, posluju zakonito i transparentno, te ne postoji nalaz bilo kojeg nadležnog tijela kojim bi bilo potvrđeno nenamjensko trošenje proračunskih sredstava.

Čičak ističe kako Grad Sisak tijekom veljače i ožujka 2026. godine nije izvršavao svoje zakonske i ugovorne financijske obveze prema društvu, te su se obratili Ministarstvu financija, Državnom uredu za reviziju, Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te drugim nadležnim tijelima radi zaštite zakonitosti i svojih prava.

- Zbog toga je ozbiljno dovedena u pitanje isplata plaća zaposlenicima te redovno funkcioniranje humanitarnih programa namijenjenih najugroženijim građanima. Unatoč tome, niti jedan korisnik nije ostao bez pomoći, a zaposlenici su nastavili obavljati svoje poslove. Tek nakon poduzetih pravnih radnji Grad Sisak izvršio je svoje dospjele financijske obveze - naveo je.

Čičak tvrdi i da je suradnja s Gradom Siskom otežana i da je u više navrata od njih tražena opsežna dokumentacija u vrlo kratkim rokovima, upravo u razdoblju kada su zaposlenici provodili unaprijed planirane aktivnosti od javnog interesa, uključujući projekt FEAD i druge humanitarne programe.