Šišakovića su doveli na sud u lancima: Njemu je to smiješno

Na varaždinskom Županijskom sudu jutros je počelo suđenje ubojici Dariju Šišakoviću (29) koji je 19. ožujka 2015. u zatvoru u Lepoglavi više puta utegom u glavu udario Roberta Matanića, osuđenog za sudjelovanje u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića.

Optužnica protiv Šišakovića podignuta je još u rujnu 2015. no suđenje do sada nije započelo jer je Matanić prvo bio u komi, a potom je dugo vegetirao. Matanić se nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu i neće se pojaviti na suđenju. U napadu mu je uništen centar za govor. Ima trajne ozljede mozga i to centra za govor i može razumjeti samo jednostavne upite na koje odgovara jednostavnim sklopovima samoglasnika.

Foto: Željko Hladika/24sata

Šišaković je u zatvoru završio zbog ubojstva Zagrepčanke Dijane Ćulibrk (37). Profesoricu sociologije i kroatistike Dijanu Ćulibrk ubio je 2011. s 31 ubodom nožem.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

On i Robert Matanić, koji je osuđen na 35 godina robije, prije sukoba bili su u dobrim odnosima, čak su zajedno vježbali u zatvoru. Tako je bilo i 19. ožujka 2015. U teretani, koja se nalazi u prostoru za šetnju, Šišaković i Matanić bili su s još dvojicom zatvorenika. Igorom Matanovićem (44), koji je ubio oca i maćehu, te Srđanom Mlađanom.