PU zagrebačka protekle je noći u sklopu preventivno-represivne akcije utvrdila 426 prometnih prekršaja, ponajviše zbog prebrze vožnje, korištenja mobitela i vožnje pod utjecajem alkohola
Čak 426 prometnih prekršaja u Zagrebu sinoć, rekorderu su izmjerili 2,65 promila
Zabilježena su 154 prekršaja nepropisne brzine, 28 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 18 nekorištenja sigurnosnog pojasa te 22 prekršaja zbog nepropisne uporabe mobitela. Utvrđen je i jedan slučaj vožnje pod utjecajem droge, dok se na ostale vrste nepravilnosti odnosi 203 prekršaja, priopćila je u nedjelju PU zagrebačka.
Najveća izmjerena koncentracija alkohola te noći bila je 2,65 g/kg, a utvrđena je kod 42-godišnjeg vozača na području Vrbovca.
Akcija „Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu“ provodila se od subote navečer do nedjeljnog jutra, a usmjerena je na povećanje sigurnosti u prometu i sprječavanje najtežih prekršaja, osobito vožnje pod utjecajem alkohola i droga.
Policija je još jednom pozvala sve sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju propisa kako bi se smanjio broj nesreća i povećala sigurnost na cestama.
