POLICIJA U AKCIJI

Čak 426 prometnih prekršaja u Zagrebu sinoć, rekorderu su izmjerili 2,65 promila

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

PU zagrebačka protekle je noći u sklopu preventivno-represivne akcije utvrdila 426 prometnih prekršaja, ponajviše zbog prebrze vožnje, korištenja mobitela i vožnje pod utjecajem alkohola

Zabilježena su 154 prekršaja nepropisne brzine, 28 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 18 nekorištenja sigurnosnog pojasa te 22 prekršaja zbog nepropisne uporabe mobitela. Utvrđen je i jedan slučaj vožnje pod utjecajem droge, dok se na ostale vrste nepravilnosti odnosi 203 prekršaja, priopćila je u nedjelju PU zagrebačka.

Najveća izmjerena koncentracija alkohola te noći bila je 2,65 g/kg, a utvrđena je kod 42-godišnjeg vozača na području Vrbovca.

Akcija „Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu“ provodila se od subote navečer do nedjeljnog jutra, a usmjerena je na povećanje sigurnosti u prometu i sprječavanje najtežih prekršaja, osobito vožnje pod utjecajem alkohola i droga.

Policija je još jednom pozvala sve sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju propisa kako bi se smanjio broj nesreća i povećala sigurnost na cestama.

