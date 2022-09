'Situacija je izmakla kontroli što se tiče rasta cijena. Ljudi će otići ili postati socijalni slučajevi'

SDP je u siječnju predstavio prvi paket, u lipnju drugi, sada predstavljamo i treći paket mjera koje su potrebne građanima i poduzetnicima da prežive ovo ludilo s rastom cijena, troškovima života i poslovanja, poručio je šef SDP-a Peđa Grbin naglasivši kako inflacija raste, a Vlada s donošenjem paketa pomoći u ovoj krizi debelo kasni.

- Svi koji smo u zadnjih nekoliko mjeseci i tjedana otišli u dućan vidjeli smo koliko cijene rastu i koliko moramo ili potrošiti više ili kupiti manje da bi se pokrili s onime što imamo - istaknuo je.

SDP: 'Povrh ranijih, tražimo šest novih mjera'

Podsjetio je kako je, za razliku od SDP-a koji je svoje prijedloge mjera prilagođavao, Vlada do sada donijela jedan jedini paket i to u veljači.

- Nakon toga su se bavili jedino i isključivo cijenom goriva, a to nije dovoljno. I sada se u medijima pušta što će Vlada učiniti ovaj ili sljedeći tjedan, ali sve to što Vlada pušta i čime vjerojatno u ovom trenutku pokušava malo popraviti svoju narušenu sliku nakon strahovite afere u INA-i, je naprosto prekasno i nedovoljno - rekao je.

Iako inflacija pogađa sve u društvu, dodao je, određene skupine ipak pogađa više.

- A to su oni koji imaju manje i zato fokus mora biti prije svega na pomoći onima kojima je najteže, koji u ovom trenutku ne razmišljaju o tome kako da malo uštede nego hoće li ove zime moći upaliti grijanje i kupiti hranu - rekao je Grbin dodavši kako su mjere koje Vlada priprema, a koje su izašle u medijima, tek kratkoročne te da se "odnose samo na krpanje onoga s čime se suočavamo danas."

- Nedostaje srednjoročnih mjera, kao što je ona SDP-ova kojom bi trebalo osigurati da se mirovine usklađuju na bolji i pravedniji način, ali i onih izuzetno bitnih, dugoročnih. Hrvatska kaska s energetskom tranzicijom i to je danas došlo na naplatu. Danas shvaćamo kako nam sigurnost opskrbe ovisi o tome hoće li se Putin danas ili sutra probuditi na krivu nogu i Europi zavrnuti dotok plina. Vrijeme je da se trgnemo, međutim Vlada to ne čini, jedino što radi je da baca onaj helikopterski novac i to u ovom trenutku prvenstveno zato da bi popeglala loš PR koji im se dogodio zbog ogromne krađe - poručio je predsjednik SDP-a.

Naglasio je kako je paket koji oni predlažu zaokružen te da ima glavu i rep.

- Povrh svega što smo predložili tražimo šest novih mjera koje se odnose na najugroženije - beskamatne kredite za solare za poduzetnike jer je puno bolje da otplaćuju svu opremu nego da plaćaju skupu struju iz inozemstva, uvođenje smanjene stope PDV-a na električnu energiju za kućanstva s 13 na pet posto, uvođenje subvencije veće od 40 lipa po kilovatsatu za srednje i male poduzetnike, usklađivanje plaća u javnom sektoru, uvođenje poreza na ekstra profit te da se postavi garancija da trošak režija neće prijeći 30 posto dohotka kućanstva bez obzira koliki je taj dohodak, odnosno ako prijeđe da ih se kroz subvencije zaštiti - naveo je savjetnik za gospodarstvo SDP-a Josip Tica.

'Država je kapitulirala što se tiče kontrole rasta cijena'

Bivši ministar financija Boris Lalovac se osvrnuo na rast cijena proizvoda u trgovinama pozvavši Vladu, odnosno Državni zavod za statistiku, Državni inspektorat te HNB, da u Saboru predoče dokument u kojem će transparentno prikazati što su to učinili po pitanju kontrole tog rasta.

- Situacija je izmakla kontroli i činjenica je da je, što se tiče rasta cijena, potpuna kapitulacija države u odnosu na kontrolu cijena. Mi vidimo da se u kompanijama ne može kontrolirati zaposlenike, a ja sad postavljam pitanje da li Vlada ima ikakav mehanizam da kontrolira cijene i što se događa na tržištu. Ako ima, pozivamo ih da prvi dan Sabora donesu dokument u kojem prikazuju kako su kontrolirali cijene. Pa da vidimo što se događalo zadnjih tri, četiri, pet mjeseci - rekao je i ponovio kako je ovo totalna kapitulacija države.

- Ne može se dogoditi da jaja odu s 10 na 25 kuna, wc papir s 20 na 40, a jogurt s 11 na 22 kune. Neka mi nađu iz DZS-a te proizvode i kažu što je otišlo 12 posto, koliko kažu da je ukupna inflacija. Hajde, nađite i objavite građanima koji su to proizvodi otišli 12 posto da ih mi kupimo. Znate što ćete dobiti? Nulu. Zato što su proizvodi koje građani kupuju otišli gore 100 posto, samo ovi kasne dok to vide - naglasio je Lalovac.

'Vlada sada samo pegla loš PR zbog krađe'

Grbin je dodao kako nam treba sustavna ekonomska, monetarna, fiskalna i energetska politika.

- A mi nemam ništa od toga. Sve se radi stihijski i u panici zbog loših rezultata ili nekih PR razloga. Sustava nema - naglasio je pa istaknuo i kako je Slovenija čak godinu dana prije uvođenja eura donijela mjere zaštite građana.

- A mi četiri mjeseca prije i to u vrijeme koje je za Hrvatsku daleko teže nego je bilo za Sloveniju - dodao je.

Ništa se ne može provesti, poručio je, ako se prethodno ne ispuni jedan preduvjet.

- A to je da oni koji državom upravljaju ne kradu - rekao je.

Paket koji Vlada priprema trebao bi biti "težak" oko šest milijardi kuna, a Grbin ističe da je i ovaj njihov prijedlog na toj razini.

- Pomoć gospodarstvu u travnju, u usporedbi s drugim zemljama EU, je jedna od najmanjih. A od onda Vlada nije napravila ništa, što znači da mi sad 4-5 puta zaostajemo u pomoći gospodarstvu za onim zemljama koje su najviše pomagale - istaknuo je Tica.

Ako se ne pomogne, naglasio je još Grbin, štetu nećemo mjeriti samo u novcu.

- Nego ćemo je mjeriti u onim građanima koji si neće moći priuštiti grijanje i hranu, u onim poduzetnicima koji će morati staviti ključ u bravu pa će nam nestati radnih mjesta i onda će ljudi ili biti socijalni slučajevi ili otići tražiti posao negdje drugdje, a vidimo da Njemačkoj nedostaje milijun radnika. Novca ima, država se može zadužiti po puno manjim stopama nego privatni sektor i građani, ali je Vlada pazila u ovih osam mjeseci na svoje statistike koje će podastrijeti Bruxellesu umjesto kako da pomogne građanima - poručio je.

Zajednička akcija oporbe u Saboru

Govoreći o zajedničkoj akciji oporbe koja je, nakon što HDZ nije na njihov prijedlog sazvao izvanrednu sjednicu Sabora zbog pljačke INA-e i energetske krize, odlučila stvar uzeti u svoje ruke, Grbin je istaknuo kako će sutra održati sjednicu bez parlamentarne većine. Takva akcija u Saboru, inače, do sada još nije bila.

- Sutra će biti zajednička sjednica svih oporbenih klubova. Tražili smo sazivanje izvanredne sjednice, iz HDZ-a su zaključili da se očito u Hrvatskoj ne događa ništa izvanredno zbog čega bi trebalo raspravljati, da nema problema s inflacijom niti s krađom. Ali mi ćemo se okupiti i raspraviti sve ono što u ovom trenutku tišti građane - najavio je i dodao kako su zatražili od Sabora da im se dodjeli dvorana u kojoj će moći održati ovu sjednicu, ali da još uvijek nisu dobili odgovor.

Upitan je li vrijeme za izvanredne izbore, šef SDP-a je istaknuo kako je to vrijeme davno prošlo.

- Vrijeme je bilo onda kad je ministar u Vladi uhićen, sada debelo kasnimo. Ali bez njih Hrvatska neće moći naprijed jer džaba nama najbolje politike i govorenje što bi trebalo napraviti po pitanju energetike, energetske tranzicije i tako dalje kada mi u državi imamo problema s time što se krade - od željeza do milijardu kuna iz INA-e - naglasio je.

Upitan za prosvjed koji se najavljuje za subotu ispred središnjice HDZ-a, Grbin je istaknuo kako su oni već ranije odredili taj datum za svoju stranačku konvenciju, ali da svaki član može otići na njega.

- Taj prosvjed je potpuno razumljiv, ljudima je naprosto dosta i razumijem svakoga tko će otići i prosvjedovati, SDP neće formalno sudjelovati, znate da smo prije nekoliko mjeseci donijeli odluku o terminu održavanja naše Konvencije, međutim ne pada mi na pamet niti jednom članu moje stranke reći da ne bude tamo. U potpunosti razumijem ogorčenje ljudi - zaključio je.

Najčitaniji članci