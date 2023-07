'Sjećam se udaraca pa i stolicom po glavi. Nedostaje mi komad lubanje, moram na operaciju'

Došao sam na godišnji odmor, a završio sam tjedan dana u bolnici, i to s teškim tjelesnim ozljedama. Za godinu dana me čeka još jedna operacija jer mi je lubanja razbijena i nedostaje mi komad, koji baš i nije mali. Dotaknuo sam taj dio prstima, osjećaj je užasan, usporeno govori Denni Kelečević koje je prije deset dana stradao u masovnoj tučnjavi u Turnju.

Obiteljska kuća u Turnju oduvijek je ljetna rezidencija obitelji koja preko godine radi u švedskom Malmöeu. Denni je naslijedio obiteljski posao koji ga čeka. U Švedsku avionom ne može zbog zdravstvenog stanja, a tek treba vidjeti kakve će posljedice ostaviti na mladog čovjeka koji je bio u vrhunskoj formi.

Foto: Privatni album

- Izašli smo vani, bila je fešta... Taj klub, kafić, se nalazi desetak minuta hoda od naše kuće. I pričinilo mi se da će biti nekih problema, ali mislio sam da mi se samo učinilo. Napali su mi brata Michaela i ja sam njega išao povući iz gužve i na kraju sam ja dobio batine. I to kakve. Udaraca se sjećam, čak znam moment kad sam dobio stolicom po glavi. Pao sam, bilo je puno krvi, ali sam cijelo vrijeme bio pri svijesti - kazuje Denni. Cijeli događaj nije trajao dugo.

- Moj brat je bio tamo napadnut, ja sam skočio, sve je bilo nestvarno. Kad krene adrenalin, više nema mjesta razgovoru, meni je bilo stalo samo da se to završi. A onda su krenuli na mene. Trojicu bih prepoznao odmah jer se nisu niti skrivali. Cijelo vrijeme sam bio svjestan, black out nisam doživio, i to mi se sad čini nevjerojatnim jer sam osjetio baš veliku bol. Ali kad je toliko ljudi oko tebe s opasnim namjerama nije mi preostalo ništa osim da pokušam ostati živ. Na kraju sam pao, a oni su se razbježali. Pozvana je policija, došla je i Hitna pomoć, a prolaznici su mi pružali pomoć. Čuo sam da pričaju kako sam provocirao, meni je to glupo uopće i komentirati. Nisam napravio ništa da sam ovo zaslužio, a i da jesam, nije način da se ovako rješavaju nesuglasice - prisjeća se Kelečević noći s 16. na 17. srpnja u kojoj je on izvukao deblji kraj.

Snimka iz kafića navodno ne postoji, ali policija ima onu sa susjednog objekta. Na njoj se vidi da napadača ima mnogo, no samo jedan je završio u istražnom zatvoru. Jedva je punoljetan i živi u Zadru, a samo je on osumnjičen da je nanio Denniju teške tjelesne ozljede. Policijsko kriminalističko istraživanje je gotovo, ali za napad umjesto grupe u pritvoru je završila tek jedna osoba.

- Mom ocu Darku je tek rečeno da je mlad i iz fine obitelji, sve to možda i jest tako, ali ja sam skoro izgubio život. Ne znam kako ovo nije okvalificirano kao pokušaj ubojstva, Ali ne mislim se baviti time, napravili smo sve što smo mogli, a dovoljno je znati da su nas zvali iz švedske ambasade i da prate što mi se dogodilo. Sve je moguće, tučnjava je uvijek bilo, ali baš grupnih i brutalnih, doista mislim da bi trebali biti kažnjeni - govori Kelečević koji se zna braniti. Naime, kao mali trenirao je boks, a poslije se prebacio u MMA, Ali takav vid sporta nakon turanjskog ljetovanja za njega će biti - zabranjen.

Ljetovanje, koje godinama obitelj provodi u Turnju, tako je naprasno prekinuto. Umjesto zabave sad je pred Dennijem put oporavka. Ništa više neće biti isto jer ga čeka i rekonstrukcija lubanje, a on sam bavi se visinskim poslovima. Kako bilo, iz Turnja ne misle otići, cijeloj obitelji je stalo da se slučaj privede kraju i da bude upozorenje drugima da se ne može sudjelovati u grupnim tučnjavama i još mlatiti ljude stolicama po glavi.