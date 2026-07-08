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NAJAVILA 'BORBU'

Sjećate li se slavonske 'kraljice drva'? 'Češljao' je USKOK, a sad je na čelu Udruženja pri HGK

Piše Ivan Jukić,
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Sjećate li se slavonske 'kraljice drva'? 'Češljao' je USKOK, a sad je na čelu Udruženja pri HGK
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Foto: HGK/Privatni album
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Nova predsjednica upozorila je kako se sektor nalazi u jednoj od najtežih situacija posljednjih godina...

Martina Ravlić Marijanović nova je predsjednica Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, dok je za zamjenika izabran Jozo Jović. Novo vodstvo najavilo je snažniji angažman u rješavanju problema koji već godinama opterećuju domaću drvnu industriju, od opskrbe sirovinom do manjka radne snage i pada konkurentnosti. Na izbornoj sjednici izabrano je i novo Vijeće Udruženja. Novo vodstvo istaknulo je kako je hrvatska drvno-prerađivačka industrija posljednjih godina oslabila, što se vidi kroz lošije poslovne rezultate, pad izvoza te slabiju pregovaračku poziciju prema Hrvatskim šumama i Vladi. Kao jedan od glavnih problema naveli su nedostatak zajedničkog djelovanja tvrtki iz sektora, zbog čega je, smatraju, oslabljen i njihov utjecaj na donošenje ključnih odluka.

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Foto: HGK

- Svi smo svjesni da se nalazimo u jednom od najizazovnijih razdoblja za hrvatsku drvno prerađivačku industriju. Brojne tvrtke bore se za opstanak. Neke su nažalost već zatvorile svoja vrata, a mnoge obitelji s neizvjesnošću gledaju u budućnost. Upravo zato danas, više nego ikada, trebamo stabilnost, odgovornost i međusobno povjerenje. Posebno ću se zalagati za 10-godišnje Ugovore odnosno Pismo razumijevanja, a posljedično i za produljenje istih, koji će poduzetnicima donijeti sigurnost poslovanja, omogućiti planiranje investicija, razvoj novih proizvoda i očuvanje radnih mjesta - poručila je Ravlić Marijanović.

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Među prioritetima u idućem razdoblju, kako navodi, bit će osiguravanje stabilne opskrbe drvnom sirovinom, rješavanje problema nedostatka kvalificirane radne snage, jačanje konkurentnosti te bolja suradnja svih dionika u sektoru. Poseban naglasak stavljen je i na zajednički nastup na inozemnim tržištima, koja su pod snažnim utjecajem geopolitičkih nestabilnosti i poremećaja u opskrbnim lancima.

Foto: HGK

Nova predsjednica upozorila je kako se sektor nalazi u jednoj od najtežih situacija posljednjih godina.

Podsjetimo, ime Martine Ravlić Marijanović u rujnu 2025. godine bilo u središtu pozornosti nakon velike akcije USKOK-a zbog sumnji u pogodovanje pri dodjeli vrijednih trupaca iz Hrvatskih šuma. Istražitelji sumnjaju da je njezina tvrtka među poduzećima koja su dobivala najkvalitetniju hrastovu građu mimo propisanih kriterija, što se istražuje u sklopu opsežne istrage.

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Ravlić Marijanović tada je poručila da njezina tvrtka posluje zakonito i u skladu s ugovorima s Hrvatskim šumama te da surađuje s istražiteljima. 

Foto: Privatni album/

Još ranije je privukla pozornost javnosti i raskošnim privatnim slavljima, na njezinu vjenčanju 2023. godine goste je zabavljala Lepa Brena, dok je na proslavi 18. rođendana njezine kćeri nastupila Maja Šuput. Tvrtku je preuzela s nepunih 30 godina, a 2017. ušla je među top pet poduzetnika godine.

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