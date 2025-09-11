Slavonka kojoj je upao USKOK: 'Surađujemo s Hrvatskim šumama, uzeli su mi mobitel'

Tako je, mogu potvrditi kako je jučer kod mene bili istražitelji, rekla je za 24sata Martina Ravlić Marijanović, direktorica tvrtke Slavonija DI.

- Obavili su svoj posao sve što treba. Mi ne smijemo puno komentirati jer je istraga u tijeku, Mogu potvrditi da su mi uzeli mobitel i računalo - kaže nam Ravlić Marijanović. Dodaje kako su Slavonija DI, te ona kao direktorica u istrazi u svojstvu svjedoka.

- Povezani smo s Hrvatskim šumama, radimo, to nam je posao. s obzirom na to da normalno komuniciramo s Hrvatskim šumama preko maila i mobitela normalno je da su uzeli uređaje - rekla nam je i zaključila kako nije bila uhićena.

Podsjetimo, jučer je USKOK pokrenuo istragu u sklopu koje je uhićeno nekoliko djelatnika Hrvatskih šuma, ali i čelnih ljudi pojedinih tvrtki. Inače, Slavonija DI je prošle godine imala 327 zaposlenih, čija je prosječna neto plaća bila 1.176 eura. Ukupni prihodi tvrtke prošle godine bili su 28.517.900 eura, a neto dobit 2.939.800 eura.

Direktorica tvrtke je upravo Martina Ravlić Marijanović koja je inače očevu tvrtku preuzela s nepunih 30 godina, nedugo nakon završetka školovanja, na kojem se pripremala za preuzimanje obiteljskog posla.

Martina je 2017. ušla među top pet poduzetnika godine. Interes javnosti izazvala je 2023. godine svojim neobičnim i spektakularnim vjenčanjem na kojem su pjevali Petar Grašo i Lepa Brena. Nedavno se također našla u javnosti kada je na proslavu 18. rođendana svoje kćeri dovela Maju Šuput.