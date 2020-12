Sabor će u ponedjeljak, uz ostalo, raspraviti prijedlog o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta ''Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc''.

Zastupnici će se u ponedjeljak izjasniti o amandmanima na ranije raspravljene zakone među kojima su i izmjene zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, o lokalnim izborima i o Gradu Zagrebu.

Prije iznošenja slobodnih stajališta, predsjednik Sabora Gordan Jandroković izvijestio da će do Sabor izvanredno zasjedati 16. od 18. prosinca. Naime, redovno zasjedanje prema Ustavu završava 15. prosinca.

U slobodnim govorima Hrvoje Zekanović (Suverenisti) ponovno je ustvrdio kako Hrvatska nije suverena država, jer ga je prebacila na EU, a ponovio je da od ove godine plaćamo 150 milijuna eura veću članarinu. Naveo je i kako se Hrvatska osim suvereniteta odrekla i dijela svog teritorija kad je ušla u EU, a riječ je kaže o gospodarskom pojasu odnosno ZERP-u. Zekanović je podsjetio da je Vladu pitao planira li od EK zatražiti potpunu zaštitu isključivog gospodarskog pojasa.

- Nije pitanje hoćemo li ga mi proglasiti, jer se time ništa ne mijenja. Režim je gotovo isti. No otvara nam se mogućnost da od EK tražimo potpunu zaštitu isključivog gospodarskog pojasa. Hoćemo li tražiti? Gotovo sam siguran da nećemo - kazao je Zekanović.

Branko Bačić (HDZ) odbacio je njegove tvrdnje, ali i zaradio opomenu jer je zloupotrijebio povredu poslovnika. Zbog iste stvari opomenu je zaradio i Zekanović.

Karolina Vidović Krišto (Domovinski pokret) poručila je da će, ako ministar Tomislav Ćorić odmah ne podnese ostavku ili ga premijer ne razriješi, to biti dodatna uvreda građanima. Navela je kako mu je nakon niza afera presudilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, jer je utvrdio da je ministar povrijedio načelo postupanja jer je glasao za vjenčanog kuma u upravi HEP-a.

- Ostavkom bi ministar sačuvao minimum vlastitog dostojanstva, a ako to ne učini Plenković ga mora odmah razriješiti. Ako se ne dogodi ni jedno ni drugo bit će to samo još jedan dokaz neodgovornog, korupcionaškog i antieuropskog usmjerenja ove Vlade - kazala je.

Nikola Grmoja (Most) zadovoljan je što nakon dugo uvjeravanja oporbe se krenulo u proglašenje isključivog gospodarskog pojasa.

- Konačno taj obrat. Kolega Bačić koji nas je uvjeravao da je to nepotrebno, a je to jedan populistički potez konačno je došao na pravu stranu. Drago mi je da ste na pravoj strani povijesti i na strani hrvatskog naroda i da ćemo zajedno u Saboru izglasati isključivi gospodarski pojas - kazao je Grmoja.

Podsjetio je Mostovac vladajuće i da su obećali ukinuti porez na prvu nekretninu napominjući da je 4000 mladih obitelji predalo zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita.

- Nemojte čekati s tim. Obećali ste to u predizbornoj kampanji i očekujemo da do Nove godine donese takva odluka. Mlade obitelji to od vas očekuju. To je jedan doprinos njihovom ostanku u Hrvatskoj - rekao je.

Ispred kluba zeleno-lijevog bloka Rada Borić govorila je o borbi protiv korona krize te ustvrdila da je Vlada od početka krize izbjegavala saborsku raspravu. Mjere koje su donosili, navodi, bile su nesustavno i netransparentno te prvenstveno politički i stranački motivirane, a one imaju dalekosežne posljedice na gospodarstvo, zdravlje i ljudska prava.

- Građani moraju znati da zdravstveni sustav nije bio primjereno pripremljen, a bilo je vremena - kazala je Borić napominjući kako je posljedica porast broja oboljelih u bolničkom sustavu te do urušavanja cijelih dijelova zdravstvenog sustava.

Pitala je pripremamo li se sada za vrijeme iza i kakvo će biti mentalno zdravlje građana, ali i kakvo će znanje imati učenici srednjih škola koji su prešli na online nastavu. Borić je podsjetila je da je oporba tražila da se podijeli odgovornost u borbi protiv korona virusa te da se epidemiološke mjere donose u Saboru dvotrećinskom većinom, kao i da se o mjerama mjesečno izvještava u Saboru.

Ispred Kluba Centar i GLAS-a Dalija Orešković osvrnula se na raspravu o članarinama u turističkim zajednicama te posjetila na svoj stav da njih treba u potpunosti ukinuti kao i sustav turističkih zajednica kakav imamo danas.

- Ukidanje ovog parafiskalnog nameta uz ukidanje obvezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Obrtničkoj komori bile bi najučinkovitije brze mjere za pomoć posrnulom gospodarstvu - kazala je.