SJEDNICA VLADE

Plenković zahvalio Piletiću na suradnji posljednje 4 godine. 'Reformski smo digli standarde'

Piše Ivan Jukić,
Zagreb: Počela 9. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sjednicu je započeo premijer Andrej Plenković, a na početku se zahvalio Marinu Piletiću na četiri godine rada na čelu ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vlada Republike Hrvatske danas zasjeda u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Na dnevnom redu otvorenog dijela sjednice nalazi se 15 točaka. Ministri su, među ostalim, razmatrali nacrt prijedloga zakona o priuštivom stanovanju te nacrt prijedloga zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Sjednicu je započeo premijer Andrej Plenković, a na početku se zahvalio Marinu Piletiću na četiri godine rada na čelu ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

- Hvala lijepo predsjedniče na riječima, kao i na zaista divnoj suradnji u posljednje četiri godine. Mislim da smo podigli standarde u svim područjima koje ovo ministarstvo pokriva. Kao što sam rekao prošli tjedan, ostaju naravno izazovi poboljšavanja i zakonskih propisa i svih aktivnosti nad koji a je ministarstvo nadležno - rekao je Piletić i dodao da će novi ministar Alen Ružić dati obol ovom ministarstvu. 

- Naravno da stojim na raspolaganju njemu, kao i Predsjedniče Vama i vjerujem da ću dati svoj doprinio u radu Hrvatskog sabora - poručio je Piletić. 

Kratko se osvrnuo i na to da su jučer predstavili novog ministra Ružića, aktualnog ravnatelja KBC Rijeka. 

Podsjetio je i da je sudjelovao na neformalnom sastanku koji je okupio čelnike zemalja Europske unije u dvorcu Alden Bizen u Belgiji.

- Glavne teme su bile jačanje jedinstvenog tržišta i konkurentnosti europskog gospodarstva i smanjivanje ovisnosti - rekao je Plenković. 

Kazao je i da je s ministrima Grlićem Radmanom i Anušićem sudjelovao na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji od petka do nedjelje. 

- Održali smo niz bilateralnih sastanaka i izlaganja. Bilo je sve zajedno jako dobro. Posebno susret s američkim  državnim tajnikom, Marcom Rubiom - rekao je Plenković i istaknuo da se ovaj tjedan u Washingtonu održava prvi sastanak Trumpovog Odbora za mir na kojem će se raspravljati o pitanju Gaze. Kazao je da će Hrvatska poslati svog predstavnika u svojstvu promatrača, kao što će učiniti mnoge zemlje.

Podsjetio je i na obljetnicu pogiblje Damira Tomljanovića Gavrana.

- On je heroj Domovinskog rata, zapovjednik prve gardijske brigade Tigrovi, koji je poginuo na Velebitu prije 32 godine. Još jednom iskazujem poštovanje njemu i svim ostalim hrvatskim braniteljima, ali i svima onima koji su dali najviše za hrvatsku slobodu i demokraciju - dodaje.

Najavio je da će sutra s ministrom Habijanom boraviti u New Delhiju u Indiji. Tamo će se održati sastanak o ulozi umjetne inteligencije u ukupnom procesu digitalne transformacije.

- Imat ćemo i bilateralni sastanak s premijerom Modijem, tako da ćemo ostatak tjedna boraviti u Indiji - rekao je Plenković.

