Plenković: Trebamo ostaviti ove izbore iza nas i prionuti radu

<p>Nakon parlamentarnih izbora i nadmoćne pobjede HDZ-a, tehnička Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem nastavlja s radom do sastavljanja nove parlamentarne većine. Već danas su nastavili sa zasjedanjem u istom sastavu s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak i ministrom graditeljstva Predragom Štromarom.</p><p><strong>PRATITE SJEDNICU UŽIVO: </strong></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p> </p><p> </p><p>U novi saziv Sabora Divjak, koja se za povjerenje birača borila na HNS-ovoj listi, nije ušla pa je u novoj Vladi, kada je mandatar Plenković presloži, neće više biti. Štromar je jedini iz HNS-a ušao u Sabor, podržat će Plenkovića i biti dio vlasti, no pitanje je hoće li ostati na čelu graditeljstva. Upitne su i funkcije ostalih HDZ-ovih ministara, tko leti, a tko ostaje, koja ministarstva se ukidaju ili pripajaju. Sve bi se to trebalo saznati vrlo brzo.</p><p>Na početku sjednice Vlade, koja se zbog epidemioloških mjera nastavlja održavati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici do daljnjeg, Plenković se osvrnuo na izbore.</p><p>- Zahvala svim sugrađanima koji su u nedjelju izašli na izbore, dali povjerenje onima za koje su smatrali da će najbolje predstavljati njihove stavove. Sad se nalazimo u fazi da čekamo ponovljene izbore u Raši. Smatram da je zbog svih okolnosti dobro da što prije izbore ostavimo iza nas i da prionemo radu - poručio je dodavši kako će Sabor raditi i preko ljeta, kada je u normalnim okolnostima pauza.</p><p>- Postoji mogućnost za izvanrednim zasjedanjem - rekao je. </p><p>Ministar Beroš rekao je kako je 91 ljudi na bolničkom liječenju, a četvero ih je na respiratoru. </p>