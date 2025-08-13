VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

U utorak je izbila tuča u Klenovici između njemačkih turista i lokalnih ljudi. Sve se odvilo između 18 i 19 sati. Napravili su nered u kafiću, a potom su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu o tučnjavi i narušavanju reda i mira te da su postupanja u tijeku.

Pokretanje videa... 01:34 Tučnjava u Klenovici | Video: Čitatelj 24sata

Na teren su došli policija i interventna, a prema riječima čitatelja, čini se da je svemu kumovao alkohol.

- Ne znam oko čega su se posvađali, bili su vidno pijani. Dva policajca su došla i pokušala smiriti situaciju, nakon čega je eskaliralo. Nisu mogli previše reagirati, a jedan od Nijemaca je dobio lopatom po glavi. Drugi je imao grablje u rukama. Video prikazuje samo kraj makljaže, priča nam čitatelj.

S obzirom na eskalaciju, bilo je teško reagirati i policiji i drugim ljudima koji su htjeli spriječiti nered.

- Nisam se mogao približiti, bilo je opasno. Kao da su izgubili razum, priča uznemireno drugi čitatelj.