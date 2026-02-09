Sjena: Piletić odlazi prekasno, nanesena je golema šteta

Udruga Sjena poručila je u ponedjeljak da je Marin Piletić s mjesta ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike trebao otići prije nego je njegovim politikama nanesena golema šteta osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama i njihovim obiteljima.

"Trebao je otići prije nego što su najranjiviji godinama sustavno diskriminirani Zakonom o osobnoj asistenciji. Prije nego što je više od 15.000 ljudi, zbog neefikasnog i tromog sustava, ostalo bez prava koja za života nisu dočekali", poručila je udruga Sjena, nakon što je premijer Andrej Plenković objavio u ponedjeljak poslijepodne da Piletić odlazi iz Vlade te će, umjesto njega, novi ministar biti sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić.

"Ta šteta nije apstraktna, ona ima ime, prezime i posljedice koje obitelji nose svakodnevno", ocijenila je udruga.

Nadaju se da nijedna buduća Vlada više neće imati takvog ministra te da "kao društvo, više nećemo morati trpjeti takav odnos prema osobama koje ovise o sustavu".

Udruga Sjena poručila je da će nastaviti poticati sve koji su oštećeni lošim zakonima i nefunkcioniranjem institucija da se bore, tuže i ne odustanu.

"Kada sustav zakaže, borba ostaje jedino što preostaje. Novom ministru poručujemo da ga čeka ogroman posao. Ako ga misli obaviti ozbiljno i učinkovito, prvi korak mora biti temeljito raščišćavanje unutar samog ministarstva. Jer problem nikada nije bio samo jedan zakon. Problem je sustav koji je godinama dopuštao da nepravda postane pravilo", rekli su u udruzi.