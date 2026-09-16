Sjeverna Koreja bijesna na SAD: 'Šire savez nuklearnih podmornica po svijetu!'

Sjeverna Koreja optužila je u srijedu Sjedinjene Države za širenje "saveza za nuklearne podmornice" koji, prema njezinim tvrdnjama, narušava globalnu nuklearnu sigurnost, i to uoči pete obljetnice obrambenog pakta AUKUS sklopljenog s Australijom i Velikom Britanijom. Washington intenzivira aktivnosti koje potiču nuklearno širenje, objavila je državna novinska agencija KCNA, pozivajući se na analitičara za međunarodne odnose Choe Ju Hyona. On je optužio visokog dužnosnika američke mornarice da potiče Japan i Južnu Koreju na nabavu podmornica na nuklearni pogon.

U komentaru se navodi da je pakt AUKUS – kojim SAD i Velika Britanija pomažu Australiji u nabavi podmornica na nuklearni pogon – postao obrazac koji Washington želi proširiti na druge saveznike, uključujući Južnu Koreju i Japan. Ističući nastojanja Seula da nabavi takve podmornice te rasprave koje se o tome vode u Tokiju, komentar zaključuje da takav razvoj događaja opravdava kontinuirano jačanje sjevernokorejskih nuklearnih odvraćajućih kapaciteta.

Sjeverna Koreja aktivno radi na razvoju vlastite podmornice na nuklearni pogon koja bi bila naoružana nuklearnim oružjem. U prosincu su fotografije sjevernokorejskih državnih medija prikazale gotovo dovršen trup podmornice tijekom posjeta Kim Jong Una brodogradilištu, gdje je pregledao plovilo opisano kao podmornica na nuklearni pogon od 8700 tona, nazvavši to ključnim korakom u modernizaciji i nuklearnom naoružavanju mornarice.

Uz to, agencija KCNA izvijestila je da je izaslanstvo sjevernokorejskog Ministarstva nacionalne obrane, predvođeno zamjenikom ministra Kim Kang Ilom, u utorak otputovalo iz Pjongjanga na regionalnu sigurnosnu konferenciju u Kini, poznatu kao 13. Forum Peking - Xiangshan.