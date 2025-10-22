Južna Koreja je detektirala nekoliko projektila za koje se vjeruje da su balistički projektili kratkog dometa, ispaljeni s područja blizu Pjongjanga prema sjeveroistoku
Sjeverna Koreja ispalila balističke rakete tjedan dana prije samita u Južnoj Koreji
Sjeverna Koreja ispalila je nekoliko, kako se čini balističkih projektila kratkog dometa prema moru s istočne obale, izjavila je južnokorejska vojska u srijedu, tjedan dana prije ključnog sastanka čelnika azijsko-pacifičke regije u Južnoj Koreji. Bio je to prvo ispaljivanje balističkih projektila od svibnja ove godine, a Pjongjang je time ignorirao međunarodnu zabranu, koju podupiru SAD i Južna Koreja, u vezi razvoja takvog oružja. Očekuje se da će se sljedeći tjedan u Južnoj Koreji sastati predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung i predsjednik SAD-a Donald Trump na summitu Foruma za ekonomsko partnerstvo Azije i Pacifika (APEC).
Očekuje se da će se Trump sastati i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Južna Koreja je detektirala nekoliko projektila za koje se vjeruje da su balistički projektili kratkog dometa, ispaljeni s područja blizu Pjongjanga prema sjeveroistoku, priopćilo je Zajedničko zapovjedništvo u srijedu.
Južna Koreja dijeli informacije o lansiranju sa SAD-om i Japanom, izjavila je vojska.
Nova japanska premijerka Sanae Takaichi rekla je da lansiranje sjevernokorejskih projektila nije imalo utjecaja na sigurnost Japana te da Tokio dijeli informacije u stvarnom vremenu sa SAD-om.
Sjeverna Koreja posljednji je put ispalila balističke projektile 8. svibnja, kada je s istočne obale lansirala nekoliko raketa kratkog dometa.
Ove je godine Sjeverna Koreja predstavila svoj najnoviji međukontinentalni balistički projektil na paradi kojoj je prisustvovao kineski premijer.
