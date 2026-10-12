Obavijesti

News

Komentari 0
odgovor na južnokorejsko testiranje

Sjeverna Koreja ispalila više balističkih projektila, četvrto lansiranje u mjesec dana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sjeverna Koreja ispalila više balističkih projektila, četvrto lansiranje u mjesec dana
Foto: KCNA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sjeverna Koreja nastavila je s ispaljivanjem balističkih projektila, što se smatra odgovorom na nedavno južnokorejsko testiranje hipersoničnog oružja, a situacija dodatno pogoršava napetosti između dviju Koreja.

Sjeverna Koreja u ponedjeljak je ispalila više balističkih projektila prema moru uz svoju istočnu obalu, objavila je južnokorejska vojska. Riječ je o četvrtom lansiranju Pjongjanga u mjesec dana, a uslijedilo je nakon nedavnog južnokorejskog testiranja hipersoničnog projektila. Balistički projektili, za koje se činilo da su različitih vrsta, ispaljeni su iz područja blizu Pjongjanga, a jedan je tip preletio više od 900 kilometara, priopćio je Združeni stožer južnokorejske vojske.

Ranije je japanska obalna straža izvijestila da je Sjeverna Koreja ispalila dva neidentificirana projektila, za koja se vjeruje da su balistički, dodajući kako se čini da su oba već pala.

Američko zapovjedništvo za Pacifik u priopćenju je navelo da je upoznato s lansiranjem dvaju balističkih projektila, no da taj događaj ne predstavlja neposrednu prijetnju američkom osoblju, teritoriju ili saveznicima.

RUSKI SAVEZNICI Ukrajina zarobljene Kimove vojnike predala Južnoj Koreji
Ukrajina zarobljene Kimove vojnike predala Južnoj Koreji

Južnokorejski ured za nacionalnu sigurnost sazvao je hitan sastanak na kojem je osudio lansiranja projektila kao kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te pozvao na njihovu trenutnu obustavu.

Sjeverna Koreja pod sankcijama je UN-a od 2006. godine, a cilj im je zaustaviti razvoj nuklearnog oružja i balističkih projektila u Pjongjangu.

Najnovija lansiranja događaju se u vrijeme rastućih napetosti između dviju Koreja posljednjih tjedana, uslijed testiranja oružja obiju zemalja.

NOVI DAN, NOVA RAKETA Ozareni Kim s kćeri na vježbi pratio lansiranje projektila
Ozareni Kim s kćeri na vježbi pratio lansiranje projektila

Prošlog je tjedna južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung nadgledao prvo testno lansiranje hipersoničnog projektila u zemlji.

"Čini se da je sjevernokorejsko lansiranje projektila odgovor na uspješno testno lansiranje našeg hipersoničnog projektila", izjavio je glasnogovornik Združenog stožera južnokorejske vojske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'
SVEĆENIKU SU I PRIJETILI

I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić
BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje
CIJENE I DALJE RASTU

BANKE POOŠTRILE UVJETE Kako do stambenog kredita? S 1540 € plaće teško! Donosimo detalje

Ono što se u javnosti često pita jest - ako imam prosječnu plaću koliko godina moram raditi da bih kupio prosječni stan u Hrvatskoj...
Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada
OTPAD JE ONDJE JOŠ OD RATA

Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže nam načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026