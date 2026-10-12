Sjeverna Koreja ispalila više balističkih projektila, četvrto lansiranje u mjesec dana

Sjeverna Koreja u ponedjeljak je ispalila više balističkih projektila prema moru uz svoju istočnu obalu, objavila je južnokorejska vojska. Riječ je o četvrtom lansiranju Pjongjanga u mjesec dana, a uslijedilo je nakon nedavnog južnokorejskog testiranja hipersoničnog projektila. Balistički projektili, za koje se činilo da su različitih vrsta, ispaljeni su iz područja blizu Pjongjanga, a jedan je tip preletio više od 900 kilometara, priopćio je Združeni stožer južnokorejske vojske.

Ranije je japanska obalna straža izvijestila da je Sjeverna Koreja ispalila dva neidentificirana projektila, za koja se vjeruje da su balistički, dodajući kako se čini da su oba već pala.

Američko zapovjedništvo za Pacifik u priopćenju je navelo da je upoznato s lansiranjem dvaju balističkih projektila, no da taj događaj ne predstavlja neposrednu prijetnju američkom osoblju, teritoriju ili saveznicima.

Južnokorejski ured za nacionalnu sigurnost sazvao je hitan sastanak na kojem je osudio lansiranja projektila kao kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te pozvao na njihovu trenutnu obustavu.

Sjeverna Koreja pod sankcijama je UN-a od 2006. godine, a cilj im je zaustaviti razvoj nuklearnog oružja i balističkih projektila u Pjongjangu.

Najnovija lansiranja događaju se u vrijeme rastućih napetosti između dviju Koreja posljednjih tjedana, uslijed testiranja oružja obiju zemalja.

Prošlog je tjedna južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung nadgledao prvo testno lansiranje hipersoničnog projektila u zemlji.

"Čini se da je sjevernokorejsko lansiranje projektila odgovor na uspješno testno lansiranje našeg hipersoničnog projektila", izjavio je glasnogovornik Združenog stožera južnokorejske vojske.