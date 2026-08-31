Sjeverna Koreja odbila Trumpa: 'Ne odričemo se nuklearnog oružja, politika se ne mijenja...'

U priopćenju koje je prenio državni medij KCNA, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova optužio je Washington za održavanje konfrontacijskog stava svojom predanošću "potpunoj denuklearizaciji" Sjeverne Koreje, kritiziranjem stanja ljudskih prava u zemlji i planiranim zajedničkim vojnim vježbama s Južnom Korejom i Japanom. "Trumpova administracija time je u potpunosti potvrdila svoju nepromjenjivu neprijateljsku politiku bezobzirnog kršenja suvereniteta, političkog sustava i sigurnosnih interesa DNRK-a", rekao je glasnogovornik, koristeći inicijale službenog naziva Sjeverne Koreje - Demokratska Narodna Republika Koreja.

Glasnogovornik je rekao da je sjevernokorejsko nuklearno oružje "apsolutno jamstvo za obranu njezina suvereniteta" te da njezin nuklearni status neće biti oslabljen ponovljenim američkim zahtjevima za denuklearizacijom.

Glasnogovornik je dodao da je "besmisleno" očekivati ​​bilo kakvo popuštanje regionalnih napetosti. Također "nema promjene" u politici Sjeverne Koreje prema SAD-u, rekao je dužnosnik.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je ranije u kolovozu značajno smanjenje opsega godišnjih američko-južnokorejskih vježbi pod nazivom Ulchi Freedom Shield.

Trump se pozvao na svoj "vrlo dobar odnos" sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom i rekao da su vježbe bile skupe i poslale nepotreban neprijateljski signal Pjongjangu.

Trump je tražio novi samit sa sjevernokorejskim vođom. Njih dvojica su se sastali tri puta 2018. i 2019. godine.

Unatoč Trumpovom povlačenju, Kim Yo Jong, sestra sjevernokorejskog vođe, rekla je da su vježbe ovog mjeseca ostale provokativne i agresivne unatoč smanjenju opsega i trajanja vježbi.

Sjedinjene Države, Južna Koreja i Japan odvojeno će od 7. do 11. rujna održati vježbu Freedom Edge, kako bi poboljšali koordinaciju protiv nuklearnih i raketnih prijetnji, prema seulskoj vojsci.

Sjeverna Koreja je više puta osudila trilateralnu vježbu kao prijetnju regionalnoj sigurnosti.