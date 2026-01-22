Obavijesti

SKANDAL Američki i europski čipovi u ruskim dronovima

Foto: X/Screenshoot

Prijamnik sadrži mikročipove s oznakama triju američkih tvrtki: Texas Instruments, CTS Corporation i Monolithic Power Systems. Osim toga, u drugom dijelu drona identificiran je mikročip s logom njemačke tvrtke Infineon Technologies

Početkom 2026. godine, ukrajinska vojska oborila je ruski dron novog tipa. Identificiran je kao Geran-5, brz i dugolinijski dron. Dron Geran-5 nalikuje krilatnoj raketi, za razliku od ruskih dronova tipa Shahed — trokutastih i s delta krilima. Prema ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi HUR, Geran-5 je replika drugog drona iranskog dizajna, Karrar, piše Kyiv Independent.

Jedna od ključnih funkcionalnih razlika najnovijeg Gerana je brzina. Novi dron može letjeti brzinom od 500–600 km/h — otprilike tri puta brže od Gerana-2, najčešće korištenog ruskog drona, koji leti brzinom od 180 km/h. Njihova velika brzina čini nove dronove teškim za presretanje.

Foto: Ukraine military intelligence

Ukrajinske snage do sada su oborile dva Gerana-5, jedan u Kijevskoj oblasti, a drugi blizu grada Dnipro, rekao je izvor iz ukrajinske vlade za Kyiv Independent. Oba su oborena u siječnju.

Jedan od dronova bio je ozbiljno oštećen, dok je drugi bio u stanju koje je omogućilo identifikaciju nekih njegovih komponenti.

Ukrajinska vojna obavještajna služba objavila je popis komponenti koje je uspjela identificirati. Kao i kod ranijih ruskih kopija iranskih dronova, elektronika novog drona sadrži mikročipove proizvedene zapadnom tehnologijom, a ne samo kineskom. Novi ruski dron koristi kombinaciju američkih i barem jedan njemački mikročip.

Amerikanci i Nijemci

Ukrajinska obavještajna služba utvrdila je da novi dron sadrži turbojet motor kineske proizvodnje Telefly te prijamnik satelitskog navigacijskog sustava.

Prijamnik sadrži mikročipove s oznakama triju američkih tvrtki: Texas Instruments, CTS Corporation i Monolithic Power Systems.
Osim toga, u drugom dijelu drona identificiran je mikročip s logom njemačke tvrtke Infineon Technologies.

Najveći broj zapadnih mikročipova — šest jedinica — potječe od američke tvrtke Texas Instruments.

