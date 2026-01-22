VIDEO Witkoff: Blizu je rješenje o Ukrajini. Ima još jedno pitanje

Postignut je znatan napredak u rješavanju sukoba u Ukrajini, a strane se trenutačno nalaze u završnoj fazi, izjavio je posebni izaslanik SAD-a Steve Witkoff.

- Mislim da smo postigli velik napredak -, rekao je Witkoff na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u Švicarskoj. Američki izaslanik dodao je da su pregovori svedeni na još jedno posljednje otvoreno pitanje. Witkoff je također rekao da će kasnije u četvrtak otputovati u Moskvu kako bi razgovarao o rješenju za Ukrajinu.

O kojem se pitanju radi, nije naveo, ali kao glavni kameni spoticanja su već dugo pitanje teritorija i sigurnosna jamstva. Ukrajina inzistira na obnovi teritorijalnog integriteta.

Rusija želi zadržati osvojena područja, čak i svojata one krajeve Ukrajine koje vojno ne kontrolira. U kontekstu sigurnosnih jamstava, Volodimir Zelenski je nebrojeno puta rekao, ako će se rat zaustaviti Ukrajina mora imati garancije i zaštitu da se invazija više nikada ne ponovi.