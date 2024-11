SKANDAL! Dijete su izbacili s operacije: 'Roditelji i dijete su bili u šoku, netko je pogriješio'

Veliki incident dogodio se u KBC-u Zagreb u ponedjeljak, prvog dana štrajka zdravstvenih djelatnika, kad je jedno dijete vraćeno iz operacijske sale iako je već bilo uspavano i pripremljeno za operaciju. Riječ je o djetetu, kako doznaju 24sata, koje nije iz Zagreba već je s obitelji stiglo u grad nekoliko dana ranije kako bi moglo na dogovorenu operaciju. Međutim, nakon što je medicinska sestra instrumentarka rekla da je u štrajku, operacija nije mogla biti obavljena.

- Dijete ima ozbiljnu dijagnozu i trebalo je biti operirano. Obitelj nije iz Zagreba. Došli su par dana ranije i iznajmili stan u Zagrebu kako bi im dijete moglo ići na program, dakle na dogovorenu operaciju. Sad moramo dobiti izjave svih ljudi koji su bili prisutni, no nedopustivo je da sindikalni povjerenik odlučuje o odradi operacija i bilo čemu. Sve detalje sad istražuje pravna služba, tako da ne mogu ništa reći, osim da je ovo nedopustivo u svakom slučaju - izjavio je za 24sata Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb za kvalitetu. Rekao nam je da i bi dijete trebalo biti operirano tijekom ovog tjedna.

Ovo je, kako doznajemo od dobro upućenih izvora, bio ogroman šok kako za dijete tako i za njene roditelje.

- Dijete je bilo u operacijskoj sali i dobilo je već lijekove. Dogovor je bio da se unatoč štrajku nastavljaju operacije djece, tako je i trebalo biti. Onda je trebala početi operacija, no sestra instrumentarka je odbila raditi na operaciji i vratili su dijete iz operacijske sale - doznajemo od nekoliko izvora iz KBC-a Zagreb.

Dopredsjednica sindikata: Žalosti me to što je izneseno nešto uopće van

Kako doznajemo u najvećoj hrvatskoj bolnici, u štrajku najviše sudjeluju upravo sestre instrumentarke zbog čega imaju problema s organizacijom poslova. No kasnije je dogovoreno da će zahvate na djeci ipak raditi, kao i pretrage.

Dopredsjednica sindikata Zajedno koji organizira štrajk Sanda Alić, nije htjela komentirati slučaj djeteta koje je vraćeno iz operacijske sale.

- Slučaj maloljetne osobe ne želim komentirati. Sve osobe uključene oko toga znaju što se dogodilo i ne smiju iznositi van. Žalosti me to što je izneseno nešto uopće van, ali i to što su iznesene neke pogrešne informacije. Ne znam tko je to pustio van, jer općenito se o pacijentima i povijesti bolesti i stanju ne govori. Još me zato više čudi činjenica da je ovo izašlo - istaknula je Alić.

Navodi kako se na Rebru iz sata u sat povećava broj štrajkaša.

- Sada nas je oko 300. Najviše pritiska vršilo se u sanitetu jedne županije, ali zbog toga su neki odustali od štrajka. Štrajkat ćemo do ispunjenja naših zahtjeva. Spremni smo sjesti s premijerom i ministrom i želimo naći zajednički jezik. Mi smo to očekivali još sinoć, ali još ništa. Ima nas i više koji štrajkamo. Znamo da smo djelatnost, koja za razliku od nekih drugih, ne može zaustaviti obavljanje posla. Ometanje štrajka radi se samo zdravstvenim djelatnostima. Plenkoviću poručujem da je poražavajuće to što ljudi koji drže stup zdravstva moja prava moraju izboriti štrajkom - istaknula je Alić.

Ministarstvo zdravstva navodi da u 15 akutnih bolnica nema štrajka, dok se u njih 9, broj djelatnika koji su u štrajku, smanjuje.

Dječja pravobraniteljica: Ne smije se dopustiti da ijedno dijete ispašta zbog konflikta Vlade i sindikata

Kontaktirali smo i pravobraniteljicu za djecu Helencu Pirnat Dragičević koja apelira na sve uključene strane da ne dopuste da ijedno dijete ispašta zbog njihovog konflikta i nemogućnosti postizanja dogovora među njima.

- Ne osporavajući ustavno pravo na štrajk, podsjećamo na odredbe UN-ove Konvencije o pravima djeteta, konkretno na članak 3. Konvencije o pravima djeteta, kojim je propisano da u svim akcijama koje se odnose na djecu, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta mora imati prednost.

Zabrinjavajući su navodi da djeca ne mogu dobiti ranije dogovorene zdravstvene usluge te da im je time povrijeđeno temeljno pravo na zdravstvenu zaštitu, stoga preporučujemo svim zaposlenima u zdravstvenom sustavu da i u uvjetima štrajka vode računa o zaštiti najboljeg interesa djeteta, kako to nalaže prethodno spomenuti članak 3. Konvencije. Ujedno apeliramo na sve uključene strane da ne dopuste da ijedno dijete ispašta zbog njihovog konflikta i nemogućnosti postizanja dogovora među njima. Nadamo se da će se u što kraćem roku razriješiti nastali spor između zdravstvenih sindikata i Vlade RH, kako bi zajednički uspješnije pridonosili daljnjim poboljšanjima zdravstvene zaštite djece - odgovorili su za 24sata iz Ureda pravobranitelja za djecu.

Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara za 24sata je ustvrdio kako se u ovom slučaju dogodila nezgodna i neugodna za pacijente i djelatnike.

- Po informacijama koje imam, došlo je do nesporazuma ispred Štrajkaškog odbora i poslodavca. Ovo nije jasno iskomunicirano. Vjerojatno je došlo do nesporazuma što će se raditi, a što ne. Važno je da ne dolazi do neugodnih situacija, jasno se mora iskomunicirati što se u određenoj ustanovi radi. Ova medicinska sestra je očito rekla da je u štrajku pa joj je netko rekao da će raditi, došlo je do nedorečenosti ili manjka komunikacije što se moglo dogoditi u bilo kojoj ustanovi. Tu je problem jer su instrumentarke specifične, to su medicinske sestre koje moraju imati određeni dio znanja i vještina i teško su zamjenjive u zdravstvenom sustavu. Za njih nije lako naći zamjenu - istaknuo je Gazić.

'Bolnice su već ujutro trebale dobiti popis tko štrajka'

Navodi kako su djeca najranjivija skupina našeg društva i da svi trebaju odraditi svoj dio posla ili ako su osobe u štrajku jasno to trebaju iskomunicirati, kako dodaje, ne bi došlo do ovakvih situacija.

- Koliko znam, sve bolnice su ujutro već u osam sati morale imati popis svih zaposlenika koji su u štrajku i djelatnosti koje će se raditi. Nije mi jasno kako nisu znali da je ta instrumentarka u štrajku ili da nije u štrajku. Na poslodavcu je da organizira posao. Netko je zakazao jer se nije jasno definiralo što se radi. Greška je ili od strane poslodavca ili štrajkaškog odbora. Ovo je neugodna situacija jer se radi o malom djetetu. Nadam se da nema nikakvih posljedica za dijete. Roditelji imaju pravo tužiti bolnicu, a hoće li bolnica imati elemenata tužiti medicinsku sestru, te informacije točno nemam. Štrajk je legitimno pravo svakoga, no svi koji štrajkaju unaprijed moraju obavijestiti poslodavca koje osobe rade. Žalosno je da se to prelomilo preko leđa djeteta - smatra Gazić.

Ističe kako zdravstveni djelatnici ne smiju naškoditi pacijentima te da u ovom slučaju poslodavac mora utvrđivati odgovornost.

- Ako je ona na vrijeme najavila štrajk ne vidim u čemu bi onda pogriješila, na poslodavcu je da organizira službu. Treba vidjeti jesu li sve upute bile jasne tko je u štrajku. Netko je pogriješio, a tko treba utvrditi, je li poslodavac ili medicinska sestra. U slučaju da se utvrdi da je pogriješila, treba odgovarati. No ako hipotetski govorimo ovdje nije napravljena trajna šteta, pa ovisi o sudu časti što će odlučiti ako obitelj ili poslodavac pošalju zahtjev prema Komori za nadzorom. No po ovome joj se može izreći blaža opomena jer stvarne štete nema. Ne možemo utvrđivati je li pogriješila u stručnom dijelu jer njeno pravo na štrajk ulazi u radno pravo, a ima pravo na štrajk - zaključuje Gazić.

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika dr. Ivana Šmit za 24sata je prokomentirala kratko slučaj na Rebru.

- Ako se zna da je netko u štrajku, ne znam zašto se dijete stavilo na program ako tu osobu nisu zamijenile. Ne znam okolnosti. Ako je najavila da je u štrajku trebalo je naći drugi način da se zbrine dijete - smatra dr. Ivana Šmit.

Liječnici imaju Hipokratovu zakletvu, a medicinske sestre u svijetu imaju Zavjete medicinskih sestara ili Zavjet Florence Nightingale, nazvan po medicinskoj sestri koja se smatra osnivačicom suvremenog sestrinstva. Taj zavjet, koji medicinske sestre u SAD-u izgovaraju i danas kada stupaju u službu, preveden na hrvatski jezik, glasi:

'Pred Bogom i onima koji su ovdje okupljeni, svečano se zaklinjem

Pridržavati se etičkog kodeksa sestrinske profesije;

Vjerno surađivati s ostalim članovima sestrinskog tima i vjerno i najbolje što mogu izvršavati upute liječnika ili medicinske sestre koji mogu biti zaduženi za nadgledanje mog rada;

Neću učiniti ništa zlo ili zlonamjerno i neću svjesno davati nikakve štetne lijekove ili pomagati u zloupotrebi.

Neću otkriti nikakve povjerljive informacije koje bi mi mogle doći do znanja tijekom mog rada.

I obećavam da ću učiniti sve što je u mojoj moći da podignem standarde i prestiž praktične njege;

Neka moj život bude posvećen služenju i visokim idealima sestrinske profesije'.