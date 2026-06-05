SKANDAL 'Procurili' podaci 100 tisuća turista koji su rezervirali smještaj u hotelima u Hrvatskoj

Više desetaka tisuća turista koji su rezervirali smještaj u hrvatskim hotelima ovih su dana dobili lažne WhatsApp poruke u kojima ih se poziva da u svojoj rezervaciji dodaju podatke o platnoj kartici ili izvrše dodatnu uplatu za smještaja, piše Ilko Ćimić za Index.hr. Ova prevara nastala je kao posljedica krađe osobnih podataka otprilike 100.000 gostiju.

Podaci su, kako se čini, "procurili" s hrvatske platforme Phobs, inače specijalizirane za upravljanje rezervacijama i distribuciju smještajnih kapaciteta u nizu hrvatskih hotela. Gostima su, kako doznaje Index, ukradeni ime i prezime, telefonski broj, datumi dolaska i odlaska te naziv hotela u kojem su rezervirali smještaj. Na taj su način prevaranti došli u posjed dovoljno podataka da pokušaju financijski oštetiti goste obuhvaćene ovim sigurnosnim incidentom.

Incident su potvrdile i Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao i dubrovačka tvrtka Phobs, gdje su odmah po saznanju za incident poduzeli sve mjere potrebne za zaštitu sustava, utvrđivanja okolnosti događaja i smanjenja mogućih posljedica. Kako dodaju iz Phobsa, financijski podaci klijenata nisu bili obuhvaćeni ovim događajem. Njihov sustav koriste neke od najvećih hrvatskih hotelskih kuća, među kojima su Valamar, Maistra, Medora, Liburnia i Bluesun.