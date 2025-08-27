Skandal u Americi! Donald Trump suspendirao zaposlenike FEMA-e koji su ga kritizirali

Neki zaposlenici Američke savezne agencije za upravljanje u hitnim situacijama suspendirani su u utorak nakon što su potpisali otvoreno pismo o nekompetentnosti vodstva agencije, prema neprofitnoj skupini koja je na svojoj internetskoj stranici objavila pismo. Ovaj razvoj događaja vjerojatno će potaknuti zabrinutost da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ne tolerira neslaganje.

U srpnju je Američka agencija za zaštitu okoliša suspendirala 139 zaposlenika nakon što su potpisali pismo u kojem izražavaju kritiku Trumpove politike.

"Možemo potvrditi da je više zaposlenika FEMA-e koji su javno potpisali Deklaraciju Katrina stavljeno na administrativni dopust", rekla je neprofitna skupina Stand Up for Science u izjavi poslanoj e-poštom.

Nije precizirano koliko je zaposlenika suspendirano.

Washington Post je ranije izvijestio da je do utorka navečer ured administratora FEMA-e poslao nekoliko pisama ljudima u kojima ih obavještava da su s trenutnim učinkom na administrativnom dopustu, "u statusu izvan dužnosti, a istodobno nastavljaju primati plaću i beneficije".

Deseci sadašnjih i bivših zaposlenika američke agencije koja reagira na prirodne katastrofe upozorili su Kongres u pismu u ponedjeljak da bi neiskustvo visokih dužnosnika Trumpove administracije moglo dovesti do katastrofe na razini uragana Katrina.

Web stranica Stand Up for Science navodi da je pismo do utorka navečer imalo više od 190 potpisnika.

"Još jednom vidimo kako savezna vlada uzvraća našim državnim službenicima zbog kritike - što je i nezakonito i duboka izdaja najpredanijih među nama", rekla je skupina.

Glasnogovornik FEMA-e rekao je u ponedjeljak da je agencija opterećena birokracijom i neučinkovitošću te da je Trumpova administracija "odgovornost i reformu učinila prioritetom".

Otprilike 2000 zaposlenika FEMA-e, ili trećina njezine radne snage, napustila je agenciju ove godine otkazima, otpremninama ili prijevremenim umirovljenjima. Trumpova administracija također planira smanjiti financiranje bespovratnim sredstvima za oko milijardu dolara.

Prosvjedno pismo poslano je nekoliko dana prije 20. godišnjice uragana Katrina, koji je u kolovozu 2005. uzrokovao katastrofalne poplave u New Orleansu i teška razaranja duž obale Meksičkog zaljeva, odnijevši živote više od 1800 ljudi.

Uragan Katrina bio je jedna od najgorih prirodnih katastrofa u povijesti SAD-a, dijelom zbog neučinkovitog odgovora na njega.

Kongres je 2006. godine donio Zakon o reformi izvanrednih situacija nakon Katrine kako bi FEMA-i dao veću odgovornost.

U pismu se upozorava da Trumpova administracija poništava te reforme.