NAKON PUTINA...

Trump želi novi susret s Kimom

Piše HINA,
Trump želi novi susret s Kimom
Nakon što se nedavno sastao s Putinom, Trump je u ponedjeljak rekao i kako bi se ove godine htio sastati s Kim Jong Unom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se ove godine želi sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom te da je otvoren za daljnje trgovinske razgovore s Južnom Korejom, unatoč kritikama koje je uputio tom azijskom savezniku.

"Volio bih se s njime sastati ove godine", kazao je Trump novinarima u Ovalnom uredu dočekavši u Bijeloj kući novog južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga.

"Radujem se susretu s Kim Jong Unom kroz primjereno vrijeme."

Trump i Lee održali su svoj prvi sastanak u napetim okolnostima.

Američki predsjednik objavio je uoči sastanka na društvenim mrežama da se u Južnoj Koreji možda događa "čistka ili revolucija", a onda odbacio komentare kao vjerojatni "nesporazum" između saveznika.

Unatoč tome što su u srpnju postigli trgovinski sporazum kojim je južnokorejski izvoz pošteđen oštrijih američkih carina, dvije strane nastavljaju se prepirati oko nuklearne energije, vojnih izdataka i detalja trgovinskog sporazuma koji je uključivao 350 milijardi dolara obećanih južnokorejskih ulaganja u Sjedinjene Države.

Južnokorejski predsjednik Lee izbjegao je ući u otvoreni sukob kakav se dogodio prilikom posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u veljači ili svibanjskog, kad ga je posjetio južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa.

Lee, primjenjujući dobro poznatu strategiju stranih posjetitelja Trumpovoj Bijeloj kući, govorio je o golfu i obilato hvalio uređenje interijera i mirotvorstvo republikanskog predsjednika. Ranije je novinarima rekao da je pročitao predsjednikove memoare iz 1987., "Trump: Umijeće pregovora", kako bi se pripremio.

Lee je potaknuo Trumpa da ustraje na kontaktiranju Sjeverne Koreje.

"Nadam se da možete donijeti mir na Korejski poluotok, jedinu podijeljenu naciju na svijetu, kako biste se mogli sastati s Kim Jong Unom, izgraditi Trump World [kompleks nekretnina] u Sjevernoj Koreji kako bih tamo mogao igrati golf i kako biste vi zaista mogli odigrati ulogu svjetski povijesnog mirotvorca", rekao je Lee na korejskom.

