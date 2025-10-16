Skandal u SAD-u. Republikancu u uredu visi američka zastava sa svastikom: 'To je sabotaža'

Američka zastava s nacrtanom svastikom snimljena je u uredu kongresmena iz savezne države Ohio, Davea Taylora, u Washingtonu, DC. Taylor je odmah pozvao policiju te odlučno odbacio ikakvu odgovornost, piše New York Post.

- Svjestan sam slike koja prikazuje odvratan i duboko neprikladan simbol u blizini jednog zaposlenika u mom uredu. Sadržaj te slike ne odražava vrijednosti ni standarde ovog ureda, mog osoblja niti mene osobno, i najoštrije je osuđujem. Nakon što sam doznao za ovaj slučaj, odmah sam naložio temeljitu istragu u suradnji s Kapitolskom policijom, koja je i dalje u tijeku - rekao je Taylor. Dodao je da bi zastava mogla biti sabotaža ili vandalizam.

Foto: Američka vlada

Slika je došla u javnost nakon što je njegov zakonodavni dopisnik, Angelo Elia imao videopoziv s jednim građaninom. Snimak zaslona je onda objavio njegov prijatelj i blogger iz Ohija, DJ. Byrnes. Elia, koji se također predstavlja kao AJ, diplomirao je zakonodavne poslove na Sveučilištu George Washington u svibnju, a od siječnja radi kao zakonodavni dopisnik u Taylorovu uredu, prema podacima s njegovog LinkedIna.

Nije rijetkost da Amerikanci izražavaju inklinaciju prema njemačkom ultranacionalizmu iz 30-ih i 40-ih godina prošlog stoljeća. Tako su Elon Musk i Steve Bannon svojedobno privukli pažnju nacističkim 'mjerenjem kukuruza' iako su tvrdili da se radi o rimskom pozdravu.

No, Hitler i kamarila su imali drukčije viđenje SAD-a. Iako su nacisti bili svjesni američke industrijske moći, smatrali su da se radi o mješancima, slaboj naciji koja je se miješala sa svima. Smatrao je da Amerikanci koji su posvećen udobnosti i potrošnji nikada neće moći parirati rasno "čistoj", discipliniranoj naciji.

Hitler je omalovažavao američku demokraciju, konzumerizam i ono što je smatrao "niskom kulturom" (npr. jazz, masovnu zabavu).