SKANDALOZNA izjava srpskog ministra: 'Jedva čekam opaliti šamarčinu ustaškom govedu!'

Srpski ministar za javna ulaganja Darko Glišić, nazvao je Miru Bulja ustaškim govedom i zaprijetio mu šamarčinom. Skandalozna izjava je reakcija na objavu sinjskog gradonačelnika u kojoj je Aleksandra Vučića nazvao četničkim smećem i zaprijetio mu da će proći kao u Oluji 95.

- Miro Bulj. Ono ustaško govedo iz Sinja kojem sam još prije godinu dana obećao da ću mu opaliti šamar da mu uho zvoni kao Sinjska alka. Opet se javio da vrijeđa predsjednika Vučića - rekao je Glišić u jutarnjem programu Televizije Pink. Nastavio je u skandaloznom tonu.

- Poručujem tom ustaškom govedu, tom ustaškom nesoju: nećete nas više klati, nećete nas više ubijati. Nećete ovdje imati predsjednika kakvog vi želite postaviti, tipa Borisa Tadića koji će klečati na koljenima pred vama Hrvatima. Imat ćemo srpskog predsjednika koji će znati kako nas zaštititi - rekao je srpski ministar za javna ulaganja te opet krenuo o klanju Srba.

- Više ustaška kama neće klati Srbina. Miro Bulj, govedo jedno ustaško, volio bih biti u nekoj delegaciji kada se ide u Hrvatsku pa da te sretnem, pa da te zadlanim jednom preko usta što vrijeđaš srpskog predsjednika - zaključio je Darko Glišić.