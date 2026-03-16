Obavijesti

News

Komentari 20
OTVORENE PRIJETNJE

SKANDALOZNA izjava srpskog ministra: 'Jedva čekam opaliti šamarčinu ustaškom govedu!'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PIXSELL/

Poručujem tom ustaškom govedu, tom ustaškom nesoju: nećete nas više klati, nećete nas više ubijati, rekao je Darko Glišić

Srpski ministar za javna ulaganja Darko Glišić, nazvao je Miru Bulja ustaškim govedom i zaprijetio mu šamarčinom. Skandalozna izjava je reakcija na objavu sinjskog gradonačelnika u kojoj je Aleksandra Vučića nazvao četničkim smećem i zaprijetio mu da će proći kao u Oluji 95.

 - Miro Bulj. Ono ustaško govedo iz Sinja kojem sam još prije godinu dana obećao da ću mu opaliti šamar da mu uho zvoni kao Sinjska alka. Opet se javio da vrijeđa predsjednika Vučića - rekao je Glišić u jutarnjem programu Televizije Pink. Nastavio je u skandaloznom tonu.

'ČETNIK OPET PRIJETI' Bulj: 'Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas. Miruj, ili ćeš proći kao '95.'
 - Poručujem tom ustaškom govedu, tom ustaškom nesoju: nećete nas više klati, nećete nas više ubijati. Nećete ovdje imati predsjednika kakvog vi želite postaviti, tipa Borisa Tadića koji će klečati na koljenima pred vama Hrvatima. Imat ćemo srpskog predsjednika koji će znati kako nas zaštititi - rekao je srpski ministar za javna ulaganja te opet krenuo o klanju Srba.

 - Više ustaška kama neće klati Srbina. Miro Bulj, govedo jedno ustaško, volio bih biti u nekoj delegaciji kada se ide u Hrvatsku pa da te sretnem, pa da te zadlanim jednom preko usta što vrijeđaš srpskog predsjednika - zaključio je Darko Glišić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Veliki napad na Teheran. Gradom odjekuju eksplozije. Ozbiljno pala proizvodnja nafte
IZ MINUTE U MINUTU

Veliki napad na Teheran. Gradom odjekuju eksplozije. Ozbiljno pala proizvodnja nafte

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
Iz MORH-a napali Milanovića: 'Otkrio si vojnu tajnu, izdaja!'
NOVA RUNDA PREPUCAVANJA

Iz MORH-a napali Milanovića: 'Otkrio si vojnu tajnu, izdaja!'

Milanović je prozvao ministra obrane Ivana Anušića tvrdeći da je mjesecima skrivao informaciju da Srbija raspolaže balističkim raketama dometa oko 400 kilometara. Uz to, otkrio je i koliko vojnika ima Hrvatska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026