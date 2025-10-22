SKANDALOZNO Kuhar sa sjevera Hrvatske spolno zlostavljao učenice: Dobio sramotnu kaznu!

Kuhar zaposlen u ugostiteljskom objektu sa sjevera Hrvatske spolno je zlostavljao učenice koje su bile na praksi. Muškarac trenutačno živi u izvanbračnoj zajednici i s partnericom. Njega je zagrebačko tužiteljstvo optužilo da je nad drugim osobama počinio bludne radnje bez pristanka. Do sada je neosuđivan i protiv njega se ne vodi drugi kazneni postupak.

Horor je, kako piše u presudi, trajao od siječnja do studenoga 2021.

Kako su naveli na sudu, osumnjičeni je u siječnju 2021. godine, u poslijepodnevnim satima, u kuhinji pivnice u kojoj je dijete obavljalo učeničku praksu, spustio prednji dio hlača, izvadio spolni organ i pokazao ga, nakon čega je istim prelazio žrtvi po stražnjici preko odjeće te joj govorio da je jako zgodna i lijepa. Kad se učenica počela odmicati od njega i govoriti mu da ne želi ništa te da se makne, cijelo ju je vrijeme pratio. Zatim ju je privukao za ruke i pitao zašto ne želi ništa s njim i zašto se miče od njega, na što mu je ona ponovno rekla da ne želi ništa i da se makne, a prestao je tek nakon što je u kuhinju ušla konobarica.

No ona nije bila jedina žrtva...

"Tjerao je učenicu i da vidi njegovo spolovilo te da ga dira preko odjeće. Hvalisao se da je njegovo spolovilo nekih 18 cm. Postajao je i grublji, išao za žrtvom i gurnuo je na zid. Rekao joj da ne ide nikuda, da još malo mora biti s njim i zatvorio vrata. Kad joj je počeo skidati majicu i vući je, ona je počela vrištati i plakati. Time je povrijedio spolni integritet djeteta", piše u presudi. Putem aplikacije Snapchat slao je i sadržaj kako se tušira te ucjenjivao da im neće potpisati dnevnik za praksu.

Počinio je čak devet kaznenih djela protiv spolne slobode bludnom radnjom.

U listopadu 2025. osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci, a izrečena kazna zatvora zamjenjuje se radom za opće dobro, i to tako da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada. Dužan je i naknaditi troškove kaznenog postupka koji se odnose na paušalnu svotu u iznosu od 500 eura.

Protiv ove presude nije dopuštena žalba jer su se stranke odrekle prava na žalbu na raspravi dana 15. listopada 2025. godine. Presuda je pravomoćna.

MUP je zabilježio ukupno 103 prijave za kazneno djelo Spolno uznemiravanje iz čl. 156. Kaznenog zakona, čak 37 prijava (56 posto) više nego u 2023., kad ih je bilo zabilježeno 66, navodi Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Istovremeno, Ministarstvo pravosuđa je dostavilo pravobraniteljici podatak o svega jednom pokrenutom sudskom postupku u 2024. za ovo kazneno djelo, bez ijedne donesene presude.