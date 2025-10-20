Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'

Snimka raskošnog vjenčanja kćeri jednog od najviših savjetnika iranskog vrhovnog vođe razbijesnila je javnosti, razotkrivajući duboki jaz između strogih islamskih pravila nametnutih običnim građanima i luksuznog, zapadnjačkog stila života koji u tajnosti uživa vladajuća elita. Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi provodila stroge zakone o hidžabu, a milijuni Iranaca tonu u siromaštvo, snimka vjenčanice bez naramenica i skupocjene proslave postala je bolan simbol licemjerja koje prožima Islamsku Republiku.

Snimka, koja se proširila društvenom mrežom X sredinom listopada, prikazuje Alija Shamkhanija, člana Vijeća za svrsishodnost i bivšeg tajnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, kako svoju kćer Fatemeh uvodi u raskošnu dvoranu luksuznog teheranskog hotela Espinas Palace. Mladenka nosi skupocjenu bijelu vjenčanicu s otvorenim dekolteom, bez hidžaba, dok je otac, ključna figura režima, ponosno predaje mladoženji uz glazbu i pljesak gostiju.

Ceremonija, navodno održana u travnju 2024., izazvala je zgražanje zbog svoje ekstravagancije. Iranski mediji procijenili su da su troškovi samo za najam dvorane i osnovne usluge iznosili oko 14 milijardi rijala, što je ekvivalent desecima tisuća eura. U zemlji u kojoj inflacija prelazi 40 posto, gdje se srednja klasa urušila, a stotine tisuća ljudi pati od neishranjenosti, takav prikaz bogatstva djeluje kao provokacija.

- Moralna policija, nezaposlenost i siromaštvo pripadaju iranskom narodu, dok raskošne ceremonije financirane novcem nacije pripadaju Islamskoj Republici - napisao je jedan korisnik na mreži X, sažimajući opće raspoloženje.

Skandal je tim veći jer dolazi od čovjeka koji je godinama bio jedan od glavnih provoditelja represivnih politika režima. Kao tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost od 2013. do 2023., Shamkhani je nadzirao brutalno gušenje prosvjeda "Žena, život, sloboda" koji su izbili nakon smrti Mahse Amini 2022. godine. Mlada Kurdinja umrla je u pritvoru moralne policije upravo zbog navodnog kršenja strogih pravila odijevanja, istih onih pravila koja su na vjenčanju njegove kćeri očito bila zanemarena.

Mnogi Iranci prisjetili su se skandala "Layette-Gate" iz 2022., kada su supruga i kći predsjednika parlamenta Mohammada Baghera Ghalibafa viđene kako se iz Turske vraćaju s luksuznom opremom za bebe, dok je on javno zagovarao domaću proizvodnju.

- Ovaj video je Islamska Republika u malom. Vladari nameću hidžab i siromaštvo narodu, dok za vlastitu djecu organiziraju luksuzna vjenčanja bez hidžaba - napisao je jedan korisnik. Vrijeme curenja snimke se poklopilo s vijestima o povratku patrola moralne policije na iranske ulice.

Ultra-tvrdolinijaš Ali Akbar Raefipour javno je upitao: "Kako možemo tražiti od ljudi da budu strpljivi zbog ekonomskih sankcija dok bivši tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost održava vjenčanje svoje kćeri u jednom od najluksuznijih hotela u zemlji?"

- Oni provode 'islamske vrijednosti' mecima, palicama i zatvorima nad svima osim nad sobom. Ovo nije licemjerje, ovo je sustav - rekla je iranska aktivistica za prava žena Masih Alinejad, koja živi u egzilu.

Pokušaji obrane samo su dolili ulje na vatru. Ezzatollah Zarghami, bivši šef državne radiotelevizije, branio je Shamkhanija tvrdeći da je ceremonija bila "samo za žene" te da su one bez vela bile bliske rođakinje. Za curenje snimke optužio je Izrael, nazivajući to "novom metodom atentata" narušavanjem privatnosti. Međutim, javnost je takva objašnjenja odbacila kao proziran pokušaj skretanja pozornosti s merituma, duboko ukorijenjenog licemjerja režima.