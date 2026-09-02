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SNIMKA IZ 5. KOLOVOZA

Skejo i prijatelji pjevali 'Juru i Bobana'. Dobili kaznenu prijavu

Piše Filip Sulimanec,
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Skejo i prijatelji pjevali 'Juru i Bobana'. Dobili kaznenu prijavu
Foto: Facebook/screenshot
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Snimka je nastala 5. kolovoza tijekom proslave Oluje, a na njoj je bivši zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo snimljen kako pjeva ustašku koračnicu 'Evo zore, evo dana'.

Šibensko-kninska policija provela je kriminalističko istraživanje nad petoricom muškaraca u dobi od 31, 23, 23, 70 i 63 godine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Javno poticanja na nasilje i mržnju.

 Na temelju javno objavljenog videozapisa na društvenim mrežama, provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja da su 31-godišnjak i dvojica 23-godišnjaka 5. kolovoza u mjestu Polača, na vanjskom dijelu  ugostiteljskog objekta, kao glazbenici izvodili pjesmu kojom se potiče na nasilje i mržnju na osnovi nacionalne netrpeljivosti, a sve na zahtjev i u nazočnosti 70-godišnjaka i 63-godišnjaka koji su aktivno sudjelovali u pjevanju.

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Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv svih osumnjičenih muškaraca podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u  Šibeniku.

Skejo i Oluja

Snimka je nastala 5. kolovoza tijekom proslave Oluje, a na njoj je bivši zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo snimljen kako pjeva ustašku koračnicu 'Evo zore, evo dana'.

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Komentari 60
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