Skejo i prijatelji pjevali 'Juru i Bobana'. Dobili kaznenu prijavu

Šibensko-kninska policija provela je kriminalističko istraživanje nad petoricom muškaraca u dobi od 31, 23, 23, 70 i 63 godine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Javno poticanja na nasilje i mržnju.

Na temelju javno objavljenog videozapisa na društvenim mrežama, provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja da su 31-godišnjak i dvojica 23-godišnjaka 5. kolovoza u mjestu Polača, na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta, kao glazbenici izvodili pjesmu kojom se potiče na nasilje i mržnju na osnovi nacionalne netrpeljivosti, a sve na zahtjev i u nazočnosti 70-godišnjaka i 63-godišnjaka koji su aktivno sudjelovali u pjevanju.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv svih osumnjičenih muškaraca podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Skejo i Oluja

Snimka je nastala 5. kolovoza tijekom proslave Oluje, a na njoj je bivši zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo snimljen kako pjeva ustašku koračnicu 'Evo zore, evo dana'.