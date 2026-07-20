'Školska posla': Biti učiteljica je super, želimo da to svi vide...

U moru sadržaja na društvenim mrežama posljednjih mjeseci počele su se izdvajati dvije nasmijane, duhovite, vesele i tople - učiteljice. Ponekad se čini kako je u školstvu i nastavu sve crno, naporno, zahtjevno, zamorno, no Lucija Petračić i Renata Raguž počele su mijenjati tu perspektivu.

Njihov projekt "Školska posla" publiku osvaja urnebesnim skečevima o učiteljici koju otima učenica jer joj trebaju instrukcije iz matematike, o lopovu koji u torbi učiteljice pronalazi samo ljepila, šarene papire i gumene bombone, videima u kojima čitaju simpatične misli svojih učenika, ili objašnjavaju trendove, od nogometa, eurovizije, Nikole Tesle...

Foto: Privatni album

Svaki novi video osvaja sve više lajkova i reakcija, gledatelji ih hvale da su duhovite i zabavne, a mi smo porazgovarali s njima baš nakon napornih zadnjih tjedana nastave. Vjeruju li vam ljudi da ste zapravo učiteljice, pitamo ih.

- Haha, sjećam jednog komentara da je netko napisao: "Za razliku od drugih influencerica, one barem imaju pravi posao". Nitko ne propituje jesmo li učiteljice, ali su nas pitali radimo li u privatnoj školi jer ne mogu vjerovati da ljudi u javnom školstvu mogu biti ovako nasmijani - smiju se Renata i Lucija.

Njih dvije upoznale su se prije dvije godine preko zajedničke prijateljice. Renata se baš doselila u Zagreb, a Lucija joj je preporučila da se javi na natječaj u školi u kojoj radi. Renata je primljena i danas rade zajedno, kao učiteljice produženog boravka u OŠ Mihaela Šiloboda, u Svetom Martinu kod Okića. Lucija je iz Karlovca, a Učiteljski fakultet je završila u Rijeci, Renata je iz Vinkovaca, studirala je i diplomirala u Puli. Obje dolaze iz učiteljskih obitelji, pa je izbor profesije za njih bio prirodan.

'Želim pomoći kolegama'

"Školska posla" su Lucijin projekt.

- Kad sam počela raditi prije pet godina, te se pripremala za stručni ispit kao pripravnica, bila sam izgubljena. Nije bilo nikakvih materijala, pa sam tražila po Facebook grupama, žicala kolegice... Kad sam položila stručni, pitala sam se što napraviti sa svim tim materijalima i zaključila sam da je najbolje to ponuditi svima koji su se našli u mojoj situaciji. U to vrijeme sam radila i web-stranice, pa sam sve svoje materijale stavila na web. Svrha je bila da pomognem pripravnicima i svim učiteljima koji ulaze u obrazovni sustav. Inicijalna svrha Školskih posla je da stvorim sigurnu zonu gdje svatko može doći i pronaći sve informacije, umiriti se prije stručnog ispita i izbjeći ono što sam ja prolazila - kaže Lucija.

'Htjela sam biti glumica'

- Kad smo se upoznale, ja sam se amaterski bavila društvenim mrežama, Lucija je taman počela raditi društvene mreže za školska posla i to je bilo kao: Idemo pomoći jedna drugoj! Lucija je tad krenula s podcastima, ja sam rekla idemo raditi nešto zajedno. U početku smo istraživale različiti content, to radimo i danas, a sve ostalo, kad smo se ozbiljno uhvatile posla, sve je krenulo prirodno. Neke ideje su se kuhale mjesecima, recimo, video "Pitamo učenike" smo smišljale godinu dana, no nikako nismo znale kako da to prenesemo ljudima, a da ne ulazimo u GDPR - govori Renata.

Malo je reći da uživaju u tome što rade. Renata priznaje da je kao mala htjela biti glumica, pa joj je ovo ostvarenje sna.

'U školi vlada pozitiva'

- Kad je ideja sjela na mjesto, počele smo snimati, ljudi su to odlično prihvatili. I onda su krenule prštati ideje, idemo sad probati ovaj skeč, probati neku situaciju iz školstva. I dalje testiramo različite formate, recimo, školske vijesti - kažu.

Publika im se jako proširila, više ih ne gledaju samo kolegice i kolege, prati ih i jako mnogo roditelja, te učenika. Imaju i veliku podršku školskog kolektiva.

- To smo nekako i htjele, da obuhvatimo što više publike. Dječji i školski sadržaj je mnogima zanimljiv, jer su to i sami prošli. Bilo da ste učenik, ili odrasla osoba, možete se povezati s tim situacijama. htjele smo prije svega istaknuti dječju kreativnost, ali i pozitivu koja vlada u školi. htjele smo humanizirati učitelje, to je sad možda malo šok ljudima, da su učiteljice na društvenim mrežama, čini mi se da smo razbile neke predrasude. Generalno nam je ideja podsjetiti ljude na lijepe školske dane, širiti nostalgiju - ističe Renata.

Foto: Privatni album

'Savršen smo par'

- Htjele smo prije svega istaknuti dječju kreativnost, ali i pozitivu koja vlada u školi. Vrijeme je da se ta škola prezentira na bolji način - dodaje Lucija.

Pitamo ih što im je najzabavnije raditi.

- Prvo treba sjesti ideja, da smislimo, raspišemo, na snimanju je uvijek puno isprobavanja, improvizacije, nikad ne znamo kako će na kraju točno ispasti. Kasnije u postprodukciji peglamo. Sve radimo same. Samo mi, stativi, mikrofoni i programi za montažu. Uvijek se šalimo da smo savršen par i da idealno nadopunjujemo jedna drugu. Lucija je jača u editu, ona je naš glavni editor, ja potegnem kreativu, glumu. Baš smo pričale kako su naše ideje najbolje kad ih skupa odradimo. I jedva čekam da snimimo novi skeč - otkriva Renata.

U učiteljskom poslu najvažniji im je dobar odnos s učenicima, a to, kako kažu, i imaju. Učiteljski posao vole jer je svaki dan drugačiji, no na kraju je najvažnije da svi budu zadovoljni.

Foto: Privatni album

- Mislim da djeci najviše nedostaje slobodne igre, i nas dvije to pokušavamo pružiti na boravku. Vremena su se promijenila, djeca i roditelji su se promijenili, nije to više, posebno u velikim gradovima, mama odoh ja na ulicu i cijeli dan si vani. Djeca su željna igre i povezivanja. Radimo mi svašta s njima, ali generalno im treba igre jednih s drugima - kaže Renata.

Luciju obrazovni sustav i proces zanimaju još od fakultetskih dana. Voljela bi i dalje doprinositi poboljšanju sustava, učitini ga još boljim za sve. Stoga će nastaviti raditi i podcaste za kolege, objavljivati edukacijske materijale, obrazovati se. No snimanje videa ostaje važan dio te priče. Radit će i tijekom ljeta, obećavaju.

- Što nam drugo preostaje, nego našaliti se na vlastiti račun, oko svih tih bizarnosti, nesloga, specifičnih situacija koje se događaju u školi. Pokušavamo od toga napraviti nešto lijepo, pozitivno, šaljivo, malo okrenuti na tu stranu priče. I jedva čekam da snimimo novi skeč - zaključuju simpatične učiteljice.