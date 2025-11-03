’Školsko poslijepodne samo za mene': Svaki je učenik kod nas u središtu pažnje

Zbog iznimno dobrih rezultata i postignutih ciljeva, Grad Rijeka i ove godine odlučio je iz proračuna izdvojiti 25.000 eura te nastaviti financirati provedbu projekta "Školsko poslijepodne samo za mene". Projekt se već desetu godinu zaredom provodi u riječkoj OŠ "Nikola Tesla" omogućujući učenicima da u poticajnom i podržavajućem okruženju razvijaju pozitivan odnos prema školi i učenju te stječu nova znanja i vještine.

Pokretanje videa... 02:35 "Školsko poslijepodne samo za mene" u školi Nikola Tesla | Video: 24sata/Goran Kovacic/Pixsell

Projekt je namijenjen učenicima od prvog do osmog razreda koji su izloženi riziku od školskog neuspjeha ili problema u ponašanju. Posebna pažnja posvećuje se onima koji potječu iz obitelji s nižim socioekonomskim statusom, onima s razvojnim poteškoćama, djeci u složenim obiteljskim okolnostima te učenicima romske nacionalne manjine.

Rijeka: "Školsko poslijepodne samo za mene" u školi Nikola Tesla | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Oni koji pohađaju ovaj program, a radi se o djeci koja zbog raznih obiteljskih situacija nemaju podršku kod kuće, s kojima doma nema tko raditi ili, ako i ima, ne znaju kako, neminovno postižu uspjehe u svim segmentima - kaže ravnateljica škole Tatjana Bandera Mrakovčić.

Popravili ocjene, sigurniji su i veseliji

Jedan od glavnih ciljeva je uspješna integracija učenika u školske razrede i širu školsku zajednicu, čime se izravno pridonosi boljem školskom uspjehu. Taj se cilj ostvaruje kroz kontinuiranu i blisku suradnju s roditeljima i skrbnicima. Autorice projekta, Nataša Vlah s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, i voditeljica psihologije Orjana Marušić Štimac iz OŠ "Nikola Tesla", ističu kako je riječ o projektu čiji je cilj razvijanje pozitivnog afektivnog odnosa prema školi i učenju te stjecanje navika, vještina i kompetencija koje nije moguće ostvariti tijekom redovne nastave.

Projekt je pokrenut 2015. godine zahvaljujući financijskoj podršci Zaklade "Hrvatska za djecu", koja je tada osigurala sredstva za prvu godinu provedbe.

Rijeka: "Školsko poslijepodne samo za mene" u školi Nikola Tesla | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naime, projekt se provodi kao odgovor na sve veće potrebe učenika za individualiziranim pristupom i kvalitetnim provođenjem vremena nakon nastave u prostoru u kojem će se djeca osjećati viđeno, prihvaćeno i osnaženo, a istodobno razvijati svoje interese i samopouzdanje.

- To su djeca koja su određenoj vrsti potrebe, nije to samo socijalna već i emocionalna potreba, a mi im nudimo prostor i mjesto gdje se osjećaju,mirno i prihvaćeno i gdje znaju da mogu s nekim razgovarati, što je njima dragocjeno. Ova priča itekako ima smisla jer ovdje im dajemo sve što osjetimo da im je potrebno. Netko želi rješavati zadaće, netko crtati, netko pričati, a i svega toga vjerujte da svaki dan, vrlo brzo vidite rukopis osoba koje žive s njima. Ne bih ocjene stavljao u prvi plan jer ako dijete ima problem s ocjenama uzrok je uvijek neki drugi. Ono što iz iskustva mogu reći je da ako im damo iskustvo rada s nama, da postoji šansa i rješenje i da stvari nisu uvijek kako ih oni gledaju svojim očima te da uvijek postoje ljudi kojima se mogu obratiti, to je za njih nada, a ocjene i akademski uspjeh onda idu sami po sebi, iako je, kaže, to manje važno. Iako živimo u društvu gdje je ocjena sve, ona je u školstvu najslabija karika - smatra iskusni pedagog u mirovini Zoran Mijanović, koji trenutno u školi radi na zamjeni, a inače radi s djecom u dječjem domu u Lovranu.

Rijeka: "Školsko poslijepodne samo za mene" u školi Nikola Tesla | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sve aktivnosti u sklopu programa besplatne su za učenike, a evaluacije i mjerljivi pokazatelji potvrđuju njegovu visoku učinkovitost. Učenici koji su prije sudjelovanja imali slab uspjeh, česte izostanke i poteškoće s praćenjem nastave, nakon uključivanja u program bilježe značajan napredak te postižu vrlo dobre i odlične rezultate.

- Lijepo je, učimo, radimo zadaće, igramo se, sutra idemo u kazalište. To nas veseli, volimo doći ovamo - složni su klinci, koji s oduševljenjem dolaze na poslijepodnevne aktivnosti, a učitelji ističu kako su kod svih učenika vidljive pozitivne promjene u ponašanju, uspjehu i samopouzdanju.

- Nakon redovne nastave djeca dođu tu gdje zajedno, kao velika, dinamična i integrirana skupina svih razreda, zajedno pišu zadaće, pripremaju se za ispite, bave se kreativnim radionicama, uče higijenske i socijalne vještine, zajedno ručaju, pričaju, igraju se u dvorištu, a česti su i izleti u kino, kazalište, muzeje i slično. Naravno, tu je najbitnija psihosocijalna pomoć. Samim time stvaraju se prijateljstva, jedni druge brane, paze, raste im sveobuhvatno samopouzdanje i vrlo brzo se vide psihološke i emocionalne pozitivne promjene, napredak i socijalizacija - zaključuje Mateja Aščić.