Projekt u OŠ NIkola Tesla pomaže djeci s problemima u ponašanju i onima u složenim obiteljskim okolnostima. Imaju tako dobre rezultate da ih Grad Rijeka financira s 25.000 eura
’Školsko poslijepodne samo za mene': Svaki je učenik kod nas u središtu pažnje
Zbog iznimno dobrih rezultata i postignutih ciljeva, Grad Rijeka i ove godine odlučio je iz proračuna izdvojiti 25.000 eura te nastaviti financirati provedbu projekta "Školsko poslijepodne samo za mene". Projekt se već desetu godinu zaredom provodi u riječkoj OŠ "Nikola Tesla" omogućujući učenicima da u poticajnom i podržavajućem okruženju razvijaju pozitivan odnos prema školi i učenju te stječu nova znanja i vještine.
Pokretanje videa...
Projekt je namijenjen učenicima od prvog do osmog razreda koji su izloženi riziku od školskog neuspjeha ili problema u ponašanju. Posebna pažnja posvećuje se onima koji potječu iz obitelji s nižim socioekonomskim statusom, onima s razvojnim poteškoćama, djeci u složenim obiteljskim okolnostima te učenicima romske nacionalne manjine.
- Oni koji pohađaju ovaj program, a radi se o djeci koja zbog raznih obiteljskih situacija nemaju podršku kod kuće, s kojima doma nema tko raditi ili, ako i ima, ne znaju kako, neminovno postižu uspjehe u svim segmentima - kaže ravnateljica škole Tatjana Bandera Mrakovčić.
Popravili ocjene, sigurniji su i veseliji
Jedan od glavnih ciljeva je uspješna integracija učenika u školske razrede i širu školsku zajednicu, čime se izravno pridonosi boljem školskom uspjehu. Taj se cilj ostvaruje kroz kontinuiranu i blisku suradnju s roditeljima i skrbnicima. Autorice projekta, Nataša Vlah s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, i voditeljica psihologije Orjana Marušić Štimac iz OŠ "Nikola Tesla", ističu kako je riječ o projektu čiji je cilj razvijanje pozitivnog afektivnog odnosa prema školi i učenju te stjecanje navika, vještina i kompetencija koje nije moguće ostvariti tijekom redovne nastave.
Projekt je pokrenut 2015. godine zahvaljujući financijskoj podršci Zaklade "Hrvatska za djecu", koja je tada osigurala sredstva za prvu godinu provedbe.
Naime, projekt se provodi kao odgovor na sve veće potrebe učenika za individualiziranim pristupom i kvalitetnim provođenjem vremena nakon nastave u prostoru u kojem će se djeca osjećati viđeno, prihvaćeno i osnaženo, a istodobno razvijati svoje interese i samopouzdanje.
- To su djeca koja su određenoj vrsti potrebe, nije to samo socijalna već i emocionalna potreba, a mi im nudimo prostor i mjesto gdje se osjećaju,mirno i prihvaćeno i gdje znaju da mogu s nekim razgovarati, što je njima dragocjeno. Ova priča itekako ima smisla jer ovdje im dajemo sve što osjetimo da im je potrebno. Netko želi rješavati zadaće, netko crtati, netko pričati, a i svega toga vjerujte da svaki dan, vrlo brzo vidite rukopis osoba koje žive s njima. Ne bih ocjene stavljao u prvi plan jer ako dijete ima problem s ocjenama uzrok je uvijek neki drugi. Ono što iz iskustva mogu reći je da ako im damo iskustvo rada s nama, da postoji šansa i rješenje i da stvari nisu uvijek kako ih oni gledaju svojim očima te da uvijek postoje ljudi kojima se mogu obratiti, to je za njih nada, a ocjene i akademski uspjeh onda idu sami po sebi, iako je, kaže, to manje važno. Iako živimo u društvu gdje je ocjena sve, ona je u školstvu najslabija karika - smatra iskusni pedagog u mirovini Zoran Mijanović, koji trenutno u školi radi na zamjeni, a inače radi s djecom u dječjem domu u Lovranu.
Sve aktivnosti u sklopu programa besplatne su za učenike, a evaluacije i mjerljivi pokazatelji potvrđuju njegovu visoku učinkovitost. Učenici koji su prije sudjelovanja imali slab uspjeh, česte izostanke i poteškoće s praćenjem nastave, nakon uključivanja u program bilježe značajan napredak te postižu vrlo dobre i odlične rezultate.
- Lijepo je, učimo, radimo zadaće, igramo se, sutra idemo u kazalište. To nas veseli, volimo doći ovamo - složni su klinci, koji s oduševljenjem dolaze na poslijepodnevne aktivnosti, a učitelji ističu kako su kod svih učenika vidljive pozitivne promjene u ponašanju, uspjehu i samopouzdanju.
- Nakon redovne nastave djeca dođu tu gdje zajedno, kao velika, dinamična i integrirana skupina svih razreda, zajedno pišu zadaće, pripremaju se za ispite, bave se kreativnim radionicama, uče higijenske i socijalne vještine, zajedno ručaju, pričaju, igraju se u dvorištu, a česti su i izleti u kino, kazalište, muzeje i slično. Naravno, tu je najbitnija psihosocijalna pomoć. Samim time stvaraju se prijateljstva, jedni druge brane, paze, raste im sveobuhvatno samopouzdanje i vrlo brzo se vide psihološke i emocionalne pozitivne promjene, napredak i socijalizacija - zaključuje Mateja Aščić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+