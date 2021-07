Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta, za N1 je komentirao snimku iz 2014. godine na kojoj on pjeva u bistrou uhićenog kralja Adventa Denisa Mohenskog pokojnom gradonačelniku Milanu Bandiću i njegovom društvu.

Snimku je objavio Mohenski te 2014. godine na svom profilu na Facebooku, jučer su je prenijeli portali, a Škoru je snimka ponovno stavila u žižu javnosti jer je 2018. i 2019. godine imao kućicu na zagrebačkom Adventu. Otvorilo se pitanje je li bio u prijateljskim odnosima s Mohenskim, koji je uime Grada Zagreba iznajmljivao te kućice.

Škoro je za N1 danas rekao:

“Hvala na pitanju i mogućnosti za odgovor, posebno stoga jer se uz moje ime otkad sam u politici veže mnogo toga, uglavnom na način da sam ja kriv za sve. Pa tako ako netko puca na zgradu Vlade, kriv sam ja, ako netko želi dobiti političke bodove onda priča gluposti da sam ja 1989. godine znao da će početi rat, da je moj punac četnički vojvoda, da sam ja bio po nekim klubovima. To su sve neistine, koje ću rado potkrijepiti dokazima.

Kada je riječ o ovom konkretnom slučaju – najvažnije je reći kada se gleda kronologija – nema u Hrvatskoj osobe koja je uhićena ili će biti uhićena, a da sa mnom nema barem fotografiju ili neki mali video. Ja se bavim takvim poslom, i sinoć su mi u jednom društvu tutnuli mikrofon pod njušku i morao sam pjevati. Jer ako ne pjevam, ispadam bezobrazan i bahat. To je moj posao i ponosan sam na svoje pjesme.

U konkretnom slučaju – ja 2014. godine nisam imao ni vinograd ni vino, počeo sam ga proizvoditi 2015. Dakle, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću ja 2019. godine uzeti adventsku kućicu – koju nisam dobio nego sam ju platio. Ne znam, tog gospodina (Mohenskog nap.a) možda sam u životu vidio kao i mnoge druge ljude, ali nikad s njim nisam popio kavu, nisam s njim ručao niti bilo što dogovarao. Gospodina Bandića sam znao, njega su svi znali jer je bio gradonačelnik 20 godina. Ne sjećam se jesam li u konkretnom slučaju možda za susjednim stolom jeo ćevape, pa su me oni pozvali da nešto otpjevam. Vrlo je ružno to stavljati u taj kontekst (istraga nap a.) jer je puno javnih osoba imalo adventske kućice, i Maja Šuput itd. Svi smo mi te kućice platili. Taj model nismo mi smislili, nego netko u Gradu, drago mi je da se vode takvi procesi jer je taj posao s kućicama bio vrlo netransparentan, vrlo skup i pod vrlo čudnim uvjetima su se stvari događale. I to na način da si ti morao poslije toga ispoštovati hrpu njihovih nebuloza od nabavke robe i nadalje.”

Jeste li samo te godine imali kućicu?

Kućicu sam imao 2018. i 2019.

Kažete da to za vas nije bilo isplativo?

Te 2018. imao sam nekakvih 40.000 kuna dobiti, 2019. sam izgubio… Ali to je manje važno, ja sam imao vino i htio sam ga promovirati, ne žalim se. Taj sustav je Grad Zagreb tako postavio, da se posao s kućicama davao nekom posredniku za jeftine novce, a onda je on to dilao vrlo skupo. To nije problem ni moj ni vaš, to je problem tog modela koji treba istražiti. Ne sviđa mi se da se meni sad pokušava imputirati da sam ja bio – što?

Pitanje je samo jeste li bili u prisnijim odnosima s Mohenskim?

To se dogodilo bezbroj puta u mom životu i opet će se dogoditi, dakle, da pjevam. Ali za što sam točno ja kriv jer postoji snimka da sam negdje pjevao? Indikativno je da se uvijek izvlači moje ime i prezime i kad čitate komentare pod tekstovima ja ne ispadam, da tako kažem, čovjek koji vozi bicikl nego sam ovakav i onakav. Žalosno je da sa svojih 59 godina stalno nešto moram demantirati i s nekim ići na sud. Nema problema ići ću na sud i dobivati sporove, ali po meni je to nepotrebno jer kronološki ne štima. Te 2014. niti sam imao vinograd niti sam znao da ću 2019. imati kućicu.

Dakle, ne sjećate se koji je to angažman bio da ste pjevali Bandiću i Mohenskom?

Ne znam ni gdje sam prije mjesec dana pjevao.

Više pročitajte na N1.