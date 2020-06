Škoro predao liste, stigao je s tamburašima na Markov trg: 'Ovo će biti prva i jedina opcija'

<p>Lijepo je danas biti ovdje na Markovu trgu. Vidite oko nas jako puno sretnog naroda, to nisu samo članovi stranaka naše koalicije, to je narod koji je došao i predao svoju listu za izbore na kojima će se pokazati koliku snagu ima ova koalicija, poručio je u nedjelju <strong>Miroslav Škoro, lider Domovinskog pokreta nakon što je predao liste kandidata ove koalicije za nadolazeće izbore.</strong></p><p>Na Markov trg stigao je s tamburašima, nositeljima lista i simpatizerima, pjevajući. Pješke su stigli do Sabora u koloni, noseći transparent s natpisom "Zato što svoje volim" i poručio kako će <strong>5. srpnja završiti vladavina duopola HDZ-a i SDP-a</strong>. Izrekao je par rečenica, ali za <strong>pitanja novinara nije bio raspoložen. </strong></p><p>- Već se u ovoj pretkampanji vidjelo kuda sve ovo zapravo vodi i u kojem smjeru se kreću pitanja i strelice koje dolaze iz duopolskog SDP-a i HDZ-a, koji već 20 godina vladaju Hrvatskom, a čija vladavina će završiti 5. srpnja. Oni kao i obično imaju samo jedan cilj, a taj cilj je, kako ja to volim reći, da sjaši Kurta i zajaši Murta. Njima je sasvim svejedno koji će hranidbeni lanac nastaviti pljačkanje i omalovažavanje Hrvatske, raseljavanje hrvatskih građana. Svaki puta pred izbore se pojavljuju jedni te isti igrokazi. Jedni te isti ljudi se javljaju, koji zbog nekih izmišljenih situacija prozivaju svoje političke protivnike, kojima jednostavno ne mogu ništa jer su to novi, nepotrošeni ljudi, koji žele preuzeti odgovornost za vladanje ovom zemljom - poručio je.</p><p>Zahvalio je svima koji su, kako je istaknuo, u svega nekoliko tjedana uspjeli napraviti jedan snažan politički pokret, koji neće biti treća opcija nego će nakon izbora biti prva i jedina opcija bez koje neće biti moguće formirati vlast.</p><p>- Zahvalio bih koalicijskim partnerima, ali i svima s kojima smo pregovarali, ali se, nažalost, nismo dogovorili. Mi nećemo voditi nikakvu prljavu kampanju, nikoga blatiti, nikome prozivati bližu ni daljnju rodbinu. Mi želimo svima puno sreće i političkog uspjeha u ovoj političkoj areni - poručio je Škoro.</p><p>Osvrnuo se i na izjave predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića da se boji sučeljavanja i da bježi pa je pozvao sve oponente na sučeljavanje i razgovor o bilo kojoj temi, u bilo koje doba dana i noći, u bilo kojoj dvorani, stadionu, u bilo kojem gradu u Hrvatskoj.</p><p>- Poslušajte me dobro, nemojte se više skrivati iza demokratske procedure, iza vama sklonih urednika televizijskih i medijskih kuća. Pozivam vas da izaberete stadion, sportsku dvoranu ili bilo što drugo u Hrvatskoj, da se nađemo i da razgovaramo pred narodom. Ako se bojite iz nekog razloga, može to biti i u Frankfurtu, Münchenu, Dublinu, bilo gdje. Pozivam vas da se nađemo i suočimo pred hrvatskim narodom. I nemojte se vi bojati, tamo vas neću čekati samo ja, tamo će biti hrvatski narod, branitelji, roditelji poginulih, djeca poginulih. Tamo će vas čekati narod, a vi izvolite doći sa svim medijima, možete biti svi na jednoj strani, povedite svoje žetončiće, sve svoje etnobiznismene, vama sklone medije, urednike i novinare. Ja ću biti s druge strane sam, s hrvatskim narodom - poručio je.</p><p>Koaliciju čine Domovinski pokret Miroslava Škore, Hrvatski suverenisti, Blok za Hrvatsku, Hrvatska konzervativna stranka, HRAST - pokret za uspješnu Hrvatsku, Stranka umirovljenika i Zelena lista. </p><p>U prvoj izbornoj jedinici listu će predvoditi Zlatko Hasanbegović, u drugoj sam Miroslav Škoro. Davor Dretar Drele predvodit će treću izbornu jedinicu, dok će Škorina sestra Vesna Vučemilović biti na čelu četvrte izborne jedinice. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji je nedavno izašao iz HDZ-a, bit će nositelj u petoj izbornoj jedinici, a u šestoj Stjepo Bartulica. Sedmu će predvoditi Slaven Dobrović, bivši Mostovac i ministar okoliša i energetike. Karla Korta bit će prva na listi u osmoj jedinici. Zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović predvodit će devetu izbornu jedinicu. Desetu će nositi bivša europarlamentarka Ruža Tomašić. Kako su naveli, u 11. izbornoj jedinici će dati podršku generalu Željku Glasnoviću.</p><p> </p>