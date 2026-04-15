Skrivaju gdje će odvesti azbest s Vjesnika: 'To je poslovna tajna'

Gdje će završiti azbest s Vjesnikove zgrade? To jednostavno i konkretno pitanje postavili smo tvrtki koja je zadužena da taj azbest zbrine, ali smo od njih dobili nevjerojatan odgovor: To je poslovna tajna!! Podsjetimo, ovih je dana i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je kako se uklanjanje azbesta očekuje do 29. travnja 2026. .

Ugovor za uklanjanje azbesta potpisao je izvođač radova s tvrtkom Eneos. To je jedna od tri ovlaštene tvrtke u Hrvatskoj koja posjeduje suglasnost za obavljanje radova s azbestom. Kontaktirali smo tvrtku Eneos, te nas je zanimalo gdje će se točno taj otpad odvoziti, te koja je cijena zbrinjavanja tog otpada. Ovako nam je odgovorio njihov direktor David Ceranić:

- Što se tiče Vaših konkretnih pitanja, lokacije zbrinjavanja otpada i financijskih uvjeta, isti su regulirani ugovorom koji je predmet poslovne tajne između ugovornih strana. Stoga nam nije u mogućnosti javno objavljivati te podatke - rekao je, skrivajući podatak koji bi trebao biti poznat jer je nedvojbeno od javnog interesa.

Dodao je i da se radovi "izvode sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu i Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest".

- Svi postupci zbrinjavanja azbestnog otpada provode se uz potpunu propisanu dokumentaciju, prateće listove za opasni otpad i nadzor nadležnih tijela, sukladno zakonskim obvezama - tvrdi direktor Ceranić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zagreb: Nastavlja se rušenje zgrade Vjesnika

Ministar Branko Bačić je na konferenciji za medije ovog tjedna rekao da će se materijal kontaminiran azbestom "usisavati s poda 16. kata u zgradi Vjesnika te će se odlagati u zatvoreni kontejner uz kontinuirano prskanje. Što se tiče uklanjanja azbestnog materijala sa stupova i greda on će se također usisavati u zatvoreni kontejner uz kontinuirano prskanjem. Odvoz kontejnera te pakiranje u certificirane big-bag vreće za azbestni otpad odvijat će se u zatvorenom skladišnom prostoru".

Također, odlučeno je da radnici ne smiju raditi na uklanjanju azbesta dulje od četiri sata neprekidno, te nakon svakog radnog ciklusa provodi se postupak dekontaminacije. Ranije je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, govoreći o mogućnosti skladištenja azbesta iz zgrade Vjesnika, rekla kako u Hrvatskoj postoji desetak lokacija s kazetama (kontejnerima) za zbrinjavanje opasnog otpada koji sadrži azbest.

POGLEDAJTE VIDEO:

Franjo i Drago svaki dan prate rušenje Vjesnika: 'Gledam ga iz sobe već 50 godina. Teško je...'

- Mislim da ih je nešto više od 10 koji imaju kapacitete, možda 11, 12, ali nisam sto posto sigurna. Na otprilike toliko mjesta, prema informacijama koje imam, još je bilo mjesta u posebnim kazetama - rekla je ranije Vučković.

Dodala je kako se kazete u kojima se može zbrinuti opasni otpad koji sadrži azbest nalaze "na različitim lokacijama diljem Hrvatske".

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine također smo prije par dana pitali o azbestu i molili ih da nam objasne zašto bi lokacija za odlaganje azbesta bila poslovna tajna, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.