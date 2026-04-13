Bačić: Rušenje Vjesnika gotovo do 5. srpnja, uskoro podvožnjak

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić u ponedjeljak je najavio da bi neboder Vjesnika trebao biti u potpunosti srušen do 5. srpnja, do kraja ovog mjeseca trebao bi se ukloniti i azbest sa 16. kata, a podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoren za promet najkasnije do idućega ponedjeljka. Što se Ministarstva tiče, podvožnjak u Slavonskoj aveniji od danas može biti otvoren za promet, a prema informacijama kojima raspolaže ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić, Grad Zagreb bi do kraja tjedna provodio aktivnosti na asfaltiranju i signalizaciji pa je plan da se sve to obavi do kraja tjedna. Južni dio Slavonske ostaje zatvoren jer je sastavni dio gradilišta.

Uklanjanje azbesta

Bačić je izjavio i da je plan da se azbest, pronađen na 16. katu ukloni do 29.travnja, a rok ukupnog završetka radova očekuje se 5. srpnja ove godine.

"Postupak uklanjanja azbesta podrazumijeva usisavanje opožarenog materijala kontaminiranog azbestom s poda 16. kata, u zatvoreni kontejner uz stalno prskanje. Nakon što se azbest usisa u kontejnere odvozi se na posebno odlagalište i pakira u certificirane vreće za azbestni otpad i tek onda se odvozi na trajno odlagalište. Radnici koji rade na uklanjanju azbesta ne smiju raditi dulje od četiri sata neprekidno i obavezno se provodi postupak dekontaminacije”, pojasnio je ministar.

Uklanjanje azbesta ne iziskuje nikakve dodatne troškove koji već nisu uračunati u ukupnu cijenu rušenja nebodera.

Uklanjanje nebodera ide po fazama, a neboder će se srušiti strojnom metodom od 14. kata do podruma posebnim bagerima, a 16. i 15. kat tehnikom rezanja. Čitavo vrijeme, ističe ministar, sav otpad i materijal će se odmah usitnjavati i odvoziti na otpad. U Ministarstvu još nemaju informaciju koliku će odštetu dobiti od Croatia osiguranja jer će to biti poznato kada završi cijeli proces i dostavi im se cijela dokumentacija.

Bačić je danas sa suradnicima obišao gradilište Vjesnika, a Hrvoje Merki iz EURCO-a novinarima je rekao je kako je ogroman posao već napravljen kao i da je iznijeto više od 700 tona otpada što je sve sortirano sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Nakon što su dodatno ojačali stupce koji su najviše stradali, osobito na 5.,7. i 11. katu, rekao je, zgrada je sada sigurna i na njoj se radi bez ikakvog stresa.

"Vrlo brzo dolazi stroj od 52 metra i kreće se u klasično rušenje koje ide najbrže. Vidjet ćete da će u vrlo kratkom roku biti gotovo", istaknuo je Merki.

Javni natječaj za ugradnju dizala i uređenje pročelja

Ministarstvo će u srijedu, 15. travnja, objaviti javni natječaj za ugradnju dizala i uređenje pročelja zgrada koji će trajati do 31. kolovoza ove godine. Svaka prijava će posebno razmatrati tako da tu neće vrijediti "najbrži prst”.

Država za oba Programa, koje sufinancira s 33 posto, ove godine misli izdvojiti pet milijuna eura. Za razliku od Programa uređenja pročelja zgrada, kod ugradnje dizala jedinice lokalne samouprave nisu dužne participirati svojim financijskim udjelom. No njih 25 već se javilo da to želi, što onda znači i manji trošak za suvlasnike. Veći broj bodova dobit će one zgrade čije lokalne jedinice sudjeluju u financiranju, kao i one koje imaju veći broj osoba s invaliditetom ili osoba starijih od 65 godina kao i one koje imaju trudnice i djecu mlađu od 7 godina.

Kod uređenja pročelja zgrada koje moraju biti zaštićeno kulturno dobro ili biti unutar kulturno-povijesnih cjelina, lokalne jedinice moraju sudjelovati u sufinanciranju i za ovaj Program javilo se njih 26.

Ministar je rekao i kako je na Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, koji je podloga tim Programima, bilo dosta kritika osobito iz oporbe, pa je Zakon završio i na Ustavnom sudu koji je prije nekoliko dana donio odluku da je u potpunosti usuglašen s Ustavom RH.

Priuštivi najam

Ministar Bačić novinare je izvjestio i o tome da će u srijedu krenuti javni poziv za najmoprimce koji će trajati do 15. svibnja. Podsjetio je da je na javni poziv za najmodavce koji je trajao od 15. prosinca do 15. veljače, pristiglo 960 nekretnina, odnosno stanova i kuća za priuštivi najam.

"Nakon što je APN izvršio pregled nekretnina, od njih 960, u 385 njih moguće je odmah useliti, 90 nekretnina je u postupku renovacije, a 75 vlasnika zatražilo je potpisivanje ugovora prema kojem su dužni nekretninu dovesti u uporabljivo stanje u roku od 6 mjeseci”, istaknuo je ministar.

Na novinarsko pitanje što je s ostalima, odgovorio je da je u nekim nekretninama evidentirana prevelika potrošnja energenata, u drugima nije bilo razdvojenih brojila, u trećima nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi, ponegdje su nekretnine bile u izuzetno lošem stanju, a neki nisu imali svu dokumentaciju.

Najviše ponuda stiglo je iz Zagreba, njih 346, slijede Primorsko-goranska, Osječko-baranjska, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija. Prosječna kvadratura stanova je 64,5 četvorna metra za stanove i 113 četvornih metara kada su u pitanju kuće. 62 posto vlasnika nekretnina s APN-om je sklopilo ugovor o najmu na razdoblje od 5 do 10 godina.

Uvjet za priuštivi najam je da najamnina ne smije prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstava umanjenih za režijske troškove. Ako se uzme obitelj s primanjima od 2000 eura koja useljava u stan od 60 kvadrata, za njega će morati izdvojiti 450 eura, a vlasniku stana će se iz državnog proračuna isplaćivati razlika do medijalne najamnine u toj jedinici lokalne samouprave u kojoj se nekretnina nalazi.

Pri tom su u Ministarstvu izračunali da režijski troškovi iznose 2,5 eura po četvornom metru, a na novinarski upit kako su došli do tog izračuna, odgovoreno je da su to napravili usporedbom troškova po ministarstvu "jer svatko stanuje u nekoj zgradi”.

Prosječna cijena na razini Grada Zagreba je oko 2580 eura bez PDV-a, a na području Hrvatske oko 2300 eura.

Ministar Bačić istaknuo je i podatak da je dosad odobreno 3558 zahtjeva za isplatom potpora za prvu nekretninu pri čemu je isplaćeno 27 milijuna eura.