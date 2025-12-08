Obavijesti

KOD ISLAMA LATINSKOG

Skrivio prometnu kod Zadra pa pozvao ženu da dođe i laže da je vozila. Oboje su zaradili prijavu

Piše Iva Tomas,
Zagreb: U prometnoj nesreći poginuo motociklist | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Nakon istrage, protiv muškarca su podnijeli prijavu zbog kaznenog djela Poticanje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, a protiv žene su podnijeli prijavu zbog kaznenog djela Ovjeravanje neistinitog sadržaja

Zadarska policija provela je istragu nad muškarcem (36) i ženom (42) koji su dali neistinite podatke o prometnoj nesreći, koja se dogodila u petak oko 18 sati kod Islama Latinskog kraj Zadra. Iako je vozio muškarac, pozvao je i zamolio ženu da dođe i kaže da je vozila ona, što je i učinila, piše zadarska policija.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a učinio je to kako bi izbjegao kaznu. Bio je pod utjecajem 1,04 promila. Žena je prihvaćanjem njegovog zahtjeva policiju dovela u zabludu. Na temelju tog neistinitog iskaza 42-godišnjakinje, policija je napravila zapisnik o očevidu s neistinitim podacima o vozaču, što je žena svojim potpisom i ovjerila.

Nakon istrage, protiv muškarca su podnijeli prijavu zbog kaznenog djela Poticanje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, a protiv žene su podnijeli prijavu zbog kaznenog djela Ovjeravanje neistinitog sadržaja.

