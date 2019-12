Skuplji su od zubaca! Kilogram čvaraka stoji 'masnih' 332 kn...

Obišli smo najveće trgovine prije dva tjedna, točnije 27. studenog, i cijene zapakiranih čvaraka bile su od 115,96 kuna po kilogramu u Lidlu (Okusi zavičaja) do 139,45 kuna (Slima - u Kauflandu) ili 159,96 kuna (PPK u Sparu). Trgovine smo obišli i danas i utvrdili da im je cijena odjednom vrtoglavo narasla.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako Lidlovi čvarci (Okusi zavičaja) koštaju 159,96 kuna po kilogramu (poskupjeli 45 kuna), a Sparovi (PPK) 231,96 kuna po kilogramu (sad su skuplji čak 72 kune). Osim povećanja pred Božić, cijene su vrtoglavo narasle i ranije, proljetos.



- Zadnjih pet godina cijena čvaraka je bila ista. I ove godine bi ostala takva da se na proljeće nije pojavila afrička svinjska kuga u Kini. To je poremetilo balans na tržištu, a cijena sirovine porasla je za više od duplo - rekao nam je Miroslav Mataušić, direktor Frelima. Njihova se firma već 16 godina bavi obiteljskom proizvodnjom čvaraka, a gastrožiri 24sata više ih je puta proglasio najboljima na tržištu. I oni su poskupjeli...

- Kinezi su najveći proizvođači svinjetine na svijetu, a zbog pojave bolesti morali su eutanazirati 270 milijuna svinja. Kako bi zadovoljili potražnju, krenuli su uvoziti svinje iz Europe i tako poremetili tržišni balans. Zbog manjka sirovine cijene su otišle gore. Do prošle godine nabavna cijena po kilogramu špeka bila je 80 centi, a sad, prema našoj zadnjoj nabavci, kilogram košta 1,85 eura - rekao nam je Mataušić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL



Kako ne bi poslovali s gubitkom, morali su podići cijene proizvoda za skoro 50 posto. Tako Frelimini premium čvarci u Sparu koštaju 45,99 kuna za 200 grama, odnosno 229,95 kuna po kilogramu.



- Bio sam uvjeren da će potražnja biti manja, ali dogodilo se obrnuto. Potražnja nam je ove godine čak najveća dosad! Doslovno, ne možemo proizvesti koliko se prodaje. Situacija je drugačija od očekivanog i ne znam koji je razlog, ali ne žalimo se - kaže.

Premium i obični čvarci

Ipak, njihovi čvarci nisu najskuplji. U Kauflandu tako paketić premium Slima čvaraka od 90 grama košta 29,89 kuna, odnosno 332,12 kuna po kilogramu. Gramaža paketa odgovara količini od dvije šake, i to su trenutno najskuplji čvarci u hrvatskim trgovačkim centrima.Cijene takozvanih običnih čvaraka nešto su niže, ali i njihova je cijena porasla u odnosu na prošle godine. U čemu se točno razlikuju?

- Razlika između premium, odnosno delikatesnih čvaraka, i običnih čvaraka je u metodi kojom ih radimo. Delikatesne čvarke radimo tako da iz njih istisnemo više masti, pa su hrskaviji, kao čips. Oni su i skuplji jer ih tom metodom dobijemo manje - ispričao nam je Mataušić.



- Ako, recimo, koristimo istu količinu sirovine, od nje dobijemo 5 kilograma premium čvaraka ili 9 kilograma običnih. Dakle, upola manje, pa im je i cijena gotovo duplo veća od običnih - kaže.

Od jeftinijih čvaraka tu je Sparova marka S budget ili Konzumov Ravlić, s cijenom od 99,96 kuna po kilogramu. U Sparu također čvarke možete kupiti u rinfuzi, s nešto nižom cijenom. Tako čvarci Ravlić koštaju 99,90 kuna ili MM cijene 119,90 kuna po kilogramu. Cijena nije porasla od prije dva tjedna.

- Hrvatska nema dovoljno slanine za čvarke, pa je godišnje uvozimo oko 10.000 tona. Cijena te slanine, špeka, dva i pol puta je viša nego lani, kad je koštala 0,5 eura, a sad je 1,5 i ide prema dva eura jer je nema dovoljno kolika je potražnja. To se reflektira i na cijene kod nas jer oni koji se bave proizvodnjom čvaraka nemaju dovoljno domaće slanine, pa moraju uvoziti, pa će automatski i cijene čvaraka kod nas porasti - rekao je Branko Bobetić, direktor interesne grupacije Croatiastočar.

Premalo je svinjetine u EU

Dodao je da je poremećaj na tržištu nastao zbog afričke svinjske kuge, zbog koje Kinezi kupuju ogromne količine svinjetine u Europi, a proizvodnja svinjskog mesa u EU ove je godine manja 1,5 posto.



- I svinjske polovice su 30 posto skuplje nego lani, a u EU su skuplji i odojci. Odojak od 25 kilograma stoji 58 eura, što je 67 posto više nego lani u studenom. Kod nas nema pravog tržišta odojaka i uvozimo godišnje više od 400.000 komada živih. Sad će biti velika potražnja, a u katalozima su najavili prodaju, no nema cijene jer se na tržištu mijenjaju iz dana u dan - rekao je Branko Bobetić i dodao da je proizvodnja svinjskog mesa u Hrvatskoj veća za četiri do pet posto, ipak je puno uvozimo i uvoz će biti samo oko dva posto manji nego lani.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL



Prije dvadesetak ili tridesetak godina čvarci i svinjska mast nisu bili popularni jer su ih smatrali nezdravim. No na tradicijskim svinjokoljama topljenje masti i priprema čvaraka su nezaobilazni.



Kažu da se kvalitetni čvarci i slanina prave od svinja starih godinu i pol, koje imaju između 220 i 250 kilograma, a koje su jele prirodnu, domaću hranu, a ne kupovne smjese. Masno svinjsko tkivo, slaninu, prije stavljanja u kotao treba narezati na komade, kockice, a u Baranji je režu na trakice duge od osam do deset centimetara, koje ne smiju biti deblje od osam milimetara.



Te kockice ili trakice se stave u kotao na laganu vatru i na malo stare masti. Nakon što prokipe 20-ak minuta, ulije se mlijeko i vatra se pojača. Treba dobro miješati, a znalci kažu i osluškivati. U prvoj fazi čvarci mljackaju, potom krčkaju i na kraju šušte. Treba “uhvatiti” trenutak kad su gotovi, da imaju lijepu boju, a da mast ne zagori. Čvarci se potom prešaju, stišću da iz njih izađe višak masti.

Zdravo je pojesti ih malo

Nakon pripreme čvarci se jedu slani u kombinaciji s lukom ili sirom i vrhnjem. Nutritivno gledano, u 100 grama čvaraka su 524 kalorije te 40 grama masti i 40,8 grama proteina.

- Kod odabira čvaraka za konzumaciju treba birati one koji nisu pretamni jer to znači da su zagorjeli, kao i one koji nisu presoljeni, no to ovisi o individualnom ukusu. Treba imati na umu da je to pržena svinjska masnoća, pa kao takva ne sadrži druge nutritivne vrijednosti. To je delikatesa i treba se tretirati kao takva, što znači da može biti dio uravnotežene prehrane ako se konzumira u malim količinama i u kombinaciji s povrćem, sirom i vrhnjem ili drugim suhomesnatim proizvodima poput sušenoga komada krtog mesa, sušene plećke i slično - ističe dipl. ing.nutr. Karmen Matković Melki.



Pojašnjava kako je odabir čvaraka kao grickalice svakako bolji od industrijskih čipseva i sličnih namirnica, ali nije nešto što bi preporučila uvrstiti u svakodnevni jelovnik.



- Problem s čvarcima je količina masti i soli, a oba sastojka djeluju negativno na naše zdravlje - istaknula je ona. U Hrvatskoj su čvarci omiljeni u svim krajevima zemlje, a rado ih spravljaju i u susjednim zemljama, poput Slovenije. Često se ističe kako su europsko nasljeđe te ih ondje pripremaju i konzumiraju - dodala je nutricionistica.