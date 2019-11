Bijelo vs. crveno meso: U čemu je razlika i koje je zdraviji izbor

Najčešći je primjer crvenog mesa goveđe meso, a kad ga pogledate jasno je zašto je tako. No iako ne izgleda osobito crveno, u tu se vrstu mesa ubraja i svinjetina. Tu su i janjetina, ovčetina, meso jelena i vepra te kozletina. S druge strane, primjeri bijelog mesa uključuju piletinu i puretinu. Healtybuilderz.

U osnovi, svako meso peradi smatra se bijelim mesom, a u njega ubrajamo i ribu, iako valja istaknuti kako mnogi smatraju da riba nije meso. No ako ste među onima koji vjeruju da riblji odrezak ipak jest meso, slobodno ga dodajte vašoj prehrani kao bijelo meso.

- Uravnotežena prehrana podrazumijeva konzumaciju i crvenog i bijelog mesa podjednako u umjerenim količinama. U Hrvatskoj su muškarci skloniji jesti crveno meso, a žene bijelo meso jer mu se pripisuje dijetalna komponenta. Preporuka je jesti meso nekoliko puta na tjedan - pojašnjava dipl. ing. preh. teh. Karmen Matković Melki.

Razlika je u mioglobinu

Nije tajna da se mišići sastoje od proteina. No jeste li znali da postoji tip proteina koji mišićima omogućuje dotok željeza i kisika iz krvi? On se zove mioglobin i zbog njega se bitno razlikuju crveno i bijelo meso. Crveno meso ima više mioglobina i on mu daje tamnu boju.

Mioglobin je povezan s hemoglobinom, crvenim proteinom iz krvi. I u bijelom mesu možemo pronaći mioglobin, ali u manjim količinama. Neki dijelovi piletine ili puretine su tamniji od drugih. Primjerice, meso batka je tamnije od prsa. Pile i purica puno koriste noge, a kako bi mišići na tom dijelu tijela bolje radili, treba im mioglobin koji će im dovesti željezo i kisik.

Više je željeza i vitamina B u crvenom mesu

Nutricionisti tvrde da je crveno meso bogato željezom. To je razlog zašto ga je ponekad dobro uvrstiti u prehranu jer će pomoći u borbi protiv anemije. Ujedno, to je razlog zašto su ljudi koji ne jedu meso u riziku od anemije. Bijelo meso ga ne sadrži u tolikim količinama.

U crvenom mesu također ima više vitamina B koji čovjeku treba da bi olakšao pretvorbu hrane u energiju za stanice. Dodatno, vitamin B omogućuje da živčani sustav bude u formi.

- Nije nevažno reći da crveno meso obiluje mineralima selenom i cinkom, koji su nam također važni u svakodnevnom funkcioniranju, istaknula je Karmen Matković Melki.

U bijelom mesu je manje zasićenih masti

Ako želite smršavjeti, dobra ideja je jesti više bijelog nego crvenog mesa. Bijelo meso sadrži manje zasićenih masti i samim time po porciji ima manje kalorija. Dodatno, ima manje lošeg kolesterola nego crveno meso.

Unos zasićenih masti i kolesterola je moguće regulirati prehranom, a to znači pažljivim odabirom namirnica. Dodatno, tu malu količinu možete dodatno smanjiti ako sa piletine i puretine uklonite kožu.

- Kod bijelog mesa je važno istaknuti njegov proteinski sastav što ga čini idealnim dodatkom svake dijete, a okusom je neutralnije pa ga se može kombinirati u brojnim receptima. Ne može se reći je li jedno bolje od drugoga jer i crveno i bijelo meso imaju svoje mjesto u jelovniku, kazala je Matković Melki.

I na kraju, ne zaboravite da su zdrave metode pripreme hrane one koje uključuju kuhanje ili grill, a ne prženje na ulju, a u svakodnevni jelovnik ipak valja kroz uravnoteženu prehranu uvrstiti sve namirnice, ali u umjerenim količinama.

