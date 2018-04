Slavica: 'Ne znam kako se sada osjećam. Sutra ću biti svjesniji'

Danas je u presudi Županijskog suda donesena oslobađajuća presuda u suđenju protiv županijskog zapovjednika JVP-a Šibenik Dražena Slavice, optuženog za tragediju u kojoj je 2007. na Kornatima poginulo 12 vatrogasaca. Nakon što je izašao iz sudnice, Slavica se kratko obratio okupljenim novinarima:

Na pitanje, kako se osjeća, Slavica je odgovorio: - Ne znam... Vjerojatno ću sutra bit svjesniji ovog stanja. A ujedno, čuli ste u izlaganju suda, drugi put sam nepravomoćno oslobođen. Čekamo dalje.

- I idemo se boriti da se vatrogasni sustav u Republici Hrvatskoj u konačnici izmijeni. I ovi propusti koji su navedeni stavljaju se danas još uvijek na sustav vatrogastva, a vidimo da vatrogastvo na državnoj razini ni onda ni danas ne postoji. Ono je u državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - istaknuo je Slavica.

'....istraga je od prvog dana vođena u krivom pravcu'

Možete li vi sada odahnuti, što očekujete od Vrhovnog suda koji bi trebao odlučiti o valjanosti presude i što kažete na sve ove inkriminirajuće stvari koje je sudac u mnogočemu o sustavu naveo?

- Od prvog dana konkretna istraga je vođena u krivom pravcu i vođena je samo u pravcu inkriminacije mojih ljudi, koji ste čuli danas kakve su bile. I dalje istraga nije išla u ostalim pravcima. Da li će i kad će, vidjet ćemo - kazao je.

Na pitanje kako je bilo izdržati sve ove godine, Slavica je odgovorio: 'Teško. Teško. Ja sam to pokušao nekako potisnuti.. Izdržali smo, evo. nadam se da ćemo izdržati sve do kraja. I očekujem od Vrhovnog suda, normalno, potvrđivanje oslobađajuće presude.'

- Ovo je treća, treća presuda koja je mene oslobodila, a 11 godina već stojim na mjestu s nažalost mojim poginulim kolegama s Kornata. A postavljen sam kao državni neprijatelj broj jedan od strane tužiteljstva. A vidjeli ste ovih 11 godina što mi se sve stavljalo na teret. Tu su moji i kumovi i prijatelji i poznanici stradali - istaknuo je.

'...ni danas nemamo jedinstvenu organizaciju'

Novinari su pitali i o njegovom zdravstvenom stanju, na što je Slavica odgovorio:

- Ne mogu reći da sam zdravstveno stradao, još uvijek radim u sustavu vatrogastva, odnosno čekam. Čekam i idem na redovne preglede tako da još uvijek imam licencu da udovoljavam poslovima vatrogasca - kazao je novinarima.

Na pitanje kako komentira ono što je sad sudac rekao, apostrofirao je baš glavnog vatrogasnog zapovjednika, pomoćnika njegovog, još neke druge u sustavu, Slavica kaže kako su oni to govorili od samog početka.

- Mi smo to od početka govorili. Ja sam u svim svojim obranama do sada govorio o tome i to ukazuje da trebamo ići na jedinstven vatrogasni sustav, na promjene u vatrogasnom sustavu koje se evo jedanaestu godinu evo nisu desile, mi tada nismo imali jedinstvenu organizaciju, nemamo je ni danas. I to treba ići u tom pravcu - zaključuje.