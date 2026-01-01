Obavijesti

News

Komentari 8
ČESTITKE

Slavlje u Rijeci: Malena Nikol prva je beba u Novoj godini. Rodila se minutu iza ponoći

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Slavlje u Rijeci: Malena Nikol prva je beba u Novoj godini. Rodila se minutu iza ponoći
Foto: KBC Rijeka

Prva riječka beba u 2026. godini teška je 2870 grama i duga 49 centimetara. Malenu Nikol rodila je Ana Dragičević

Malena Nikol je prva beba koja se rodila u Rijeci u 2026. godini. Rodila ju je Ana Dragičević u novogodišnjoj noći,  i to u 00:01 sati, u rađaoni novog bolničkog kompleksa KBC-a Rijeka na Sušaku.

Prva riječka beba u 2026. godini teška je 2870 grama i duga 49 centimetara.

Porod je izveo stručni tim KBC-a Rijeka predvođen izv. prof. prim. dr. sc. Alemkom Brnčić-Fischer, dr. med., pročelnicom Zavoda za ginekologiju. U timu su sudjelovali doc. dr. sc. Ines Kristofić, dr. med., Marta Crnčić-Marinelli, dr. med., Sandro Gržančić, dr. med., anesteziologinja Tanja Glažar, dr. med., anesteziološka sestra Renata Tabako, bacc. med. techn., neonatologinja Maja Zaninović, dr. med., primalje Željka Živković, mag. obs., Ana Brlečić, mag. obs. i Daniela Marinčić, bacc. obs., kao i instrumentar David Ćelam te Slobodanka Stevanić i Smiljana Cvijović.

Porodu je prisustvovao i otac djevojčice, Vladimir.

Roditeljima je na prinovi čestitala Uprava KBC-a Rijeka na čelu s ravnateljem prof. dr. sc. Alenom Ružićem, poklonivši im buket cvijeća. Čestitkama se pridružila i gradonačelnica Grada Rijeke Iva Rinčić, koja je u ime Grada Rijeke prvorođenoj bebi u 2026. godini darovala srebrnjak sv. Vida i buket cvijeća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva
UKRAJINSKI NAPAD

VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026