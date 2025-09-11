Umjesto Hrvatskih šuma, Mario Janković je određivao kome ide drvo. Kraljici drva 'sredio' hrast

Nakon što je Darko Sušanj, voditelj komercijale u Direkciji Hrvatskih šuma, priznao da je četiri puta primio mito od poduzetnika Maria Jankovića kako bi tvrtkama koje su njemu od interesa Hrvatske šume prodale skupe trupce po cijeni jeftinih, izlaze novi detalji. Sušanj je, prema neslužbenim informacijama, primio oko 20 tisuća eura mita. Zanimljiva je i tvrtka za koju je Janković urgirao kod Sušnja: Slavonija DI d.d.

Njima su trebali trupci hrasta, koje ta tvrtka prerađuje i izvozi, najviše u Švedsku. Dio te građe se vrati u Hrvatsku kao Ikeini proizvodi. Kako im je, po vjerovanju Uskoka, trebao hrast, Janković je sa Sušnjom dogovorio da iz Šumarije Bjelovar, koju vodi uhićeni Ivan Cug, Slavonija DI dobije kvalitetnije drvo i bez obzira na to kad su ga i koliko trebali dobiti.

Prema dostupnim informacijama, Slavonija DI je 2024. godine s Hrvatskim šumama, šumarija Bjelovar, imala ugovor za 2 tisuće kubika hrasta, najvrjednije i najskuplje drvne sirovine. Tad je cijena bila oko 599 eura kubik, dakle imali su ugovor vrijedan oko milijuna i 200 tisuća eura! Uskok još nije objavio koliko je po njima Slavonija DI manje platila za tu najvrjedniju drvnu sirovinu i jesu li te koliko više dobili.

Tvrtka Slavonija DI povezana je s moćnim slavonskim poduzetnikom Matom Ravlićem. On je sad u nadzornom odboru, a tvrtku je prepustio kćeri Martini Ravlić Marijanović. Tvrtku je preuzela s nepunih 30 godina, a 2017. ušla je među top pet poduzetnika godine. Interes javnosti izazvala je 2023. svojim spektakularnim vjenčanjem, na kojem su pjevali Petar Grašo i Lepa Brena.

Njen otac potvrdio je za medije da su istražitelji bili kod njega i oduzeli mu mobitel i tablet, ali on nije na popisu osumnjičenika, kao ni Martina kojoj su također oduzeli mobitel. No Sušnjevim priznanjem, došli su u neugodnu situaciju. Slavonija DI je među deset najvećih kupaca drvne građe od Hrvatskih šuma.

Državnim vlasništvom raspolagao privatnik

Cijenu skupih trupaca su rušili i tako što bi tvrtka koja je kupila trupce prijavila oštećenja ili lošiju kvalitetu kupljenoga, njihove reklamacije bi se uvažile pa su tako skupi kvalitetni trupci odjednom postali škart. Sušanj je nalagao i podređenim voditeljima komercijale u šumarijama da međusobno prenose obaveze isporuke tvrtkama za koje je urgirao Janković.

A Janković je nalagao koliko drveta, kojeg, gdje i kada će biti isporučeno. I to neovisno o svim drugim okvirnim sporazumima i ugovorima koje Hrvatske šume imaju s drugim poduzetnicima. Tako je umjesto zaposlenika državne tvrtke Hrvatskih šuma, drvnom građom zapravo upravljao privatni poduzetnik Janković. Time su Hrvatske šume navodno oštećene za višemilijunski iznos.

Mario Janković je relativno samozatajan čovjek, nismo ga našli na društvenim mrežama, a u medijima se isticao 2012. godine kao vlasnik i direktor tvrtke More iz Kuštana u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tad je ta tvrtka investirala 91,5 milijuna kuna u svoj novi pogon za preradu i obradu drva sa 130 novih radnih mjesta. Međutim, i tu postoji caka: projekt se uglavnom financirao zajmom HBOR-a, a u manjem dijelu vlastitim sredstvima.

Uz Slavoniju DI, Janković je prema kaznenoj prijavi urgirao i podmićivao i za svoje tvrtke ATLAS MR i Jasen d.o.o, kao i za Herctrade d.o.o i Interijeri Sabljo d.o.o iz Bjelovara, Drvnu industriju Zelina d.d. iz Svetog Ivana Zeline i Stolariju Vever iz Novog Marofa. Te tvrtke imaju okvirne sporazume s Hrvatskim šumama, a zbog Jankovića su dobivali kvalitetnije drvo, češće i bez obzira na ugovorenu dinamiku i cijenu, kao i bez obzira na druge tvrtke koje posluju s Hrvatskim šumama, a nisu u Jankovićevoj shemi.

Zaposlenici Hrvatskih šuma su Jankovića i tvrtke obavještavali kad u kojoj šumariji ima kvalitetnih trupaca kako bi prije drugih kupaca pokupili što im treba. Njih je, uz Sušnja, uhićeno još 15. Uz upravitelja šumarije Bjelovar Ivana Cuga, uhićeni su i upravitelj šumarije Vrbovec Slaven Šarić i upravitelj šumarije Garešnica Mladen Greidl.