Slavonskom biznismenu jelen razbio Ferrari od 2,3 milijuna kn

Slavonski poduzetnik Martin Jozić zvani 'Doktor' kupio je nedavno Ferrari 488 Spider. Posudio ga je rođaku koji je naletio na divljač. Jozić odštetu može tražiti od lovačkog društva koje ima koncesiju na tom području

<p>Vozač (32) Ferrarija 488 Spider udario je jelena prije deset dana u šumi na cesti između Otoka i Vrbanje kraj Županje. Prošao je neozlijeđen, no bacio je u očaj vlasnika jurilice, samozatajnog slavonskog poduzetnika <strong>Martina Jozića</strong> (56) zvanog 'Doktor'.</p><p>Unatoč tome što je postavljena zaštitna ograda, jelen ju je uspio preskočiti. Iz kanala je istrčao na cestu i vozač ga nije uspio izbjeći. </p><p>Nazvali smo Jozića, koji je inače dobro zaradio na obnovi Gunje.</p><p>- Automobil nisam vozio ja nego moj rođak. Ne vidim zašto bi to vas zanimalo. Policija je obavila očevid. Ne želim takav publicitet.<br/> Mislim da je glupo da o tome pišete - isključiv je bio vlasnik automobila.</p><p>Nasreću, ljudskih žrtava u tom srazu nije bilo, a nije poznato je li životinja uginula. Lijevi prednji kraj Ferrarija se udubio te je izgreban, puknulo je vjetrobransko staklo, kao i lijevi retrovizor.</p><p>PU vukovarsko-srijemska sudar nije zabilježila kao nesreću nego kao “događaj u prometu”.</p><p>- Osim policije onamo je došao lovočuvar šumarije Otok, koji je nakon očevida izuzeo divljač. Nije bilo prometnog prekršaja, pa je vlasnik vozila upućen na traženje odštete od lovačkog društva koje ima koncesiju na tom području - rekao je <strong>Dragoslav Živković</strong>,<br/> glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.</p><p>Uz cestu su na tom dijelu postavljeni se znakovi upozorenja na divljač. Podsjetimo, Jozić i njegova žena Marija našli su se pod istragom Uskoka zbog poslovanja s obiteljskom prijateljicom Zoranom Kuščević, suprugom bivšeg HDZ-ova ministra uprave Lovre Kuščevića.</p><p>Zemljište procijenjeno na 200.000 kuna prodala je Gold-Gradnji Jukićevih za 1,4 milijuna kuna. Ondje grade vile, a vlasnici još ništa nisu platili. Gold-Gradnja je 2017. imala tek 300 kuna prihoda. Godinu kasnije zaradili su četiri kune.</p><p>- Sve je to čisto, ne želim ništa komentirati - rekao je Jozić 2019., a četiri godine ranije jedan Gunjanac nam je ovako ilustrirao zaradu ljudi koji su radili na obnovi županjske Posavine nakon poplava:</p><p>- Vlasnik te tvrtke nam je došao u starom Golfu trojci pregledati kuću. Sad i on i supruga voze nove Mercedese.</p><p>Ta rečenica se, kako smo kasnije utvrdili, odnosila na Martina Jozića, direktora Bau Gradnje. Iako Ministarstvo graditeljstva nije željelo objaviti preplaćene iznose.</p>