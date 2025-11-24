Slender Man djevojka u bijegu! Prerezala narukvicu, putovala s muškarcem, policija je locirala

Morgan Geyser (22) koja je kao djevojčica postala poznata diljem svijeta zbog brutalnog napada inspiriranog internetskim likom Slender Manom, ponovno je u pritvoru. Policijska uprava Madisona potvrdila je da je Geyser pronađena i uhićena u nedjelju navečer u saveznoj državi Illinois, nakon što je dan ranije pobjegla iz doma u Wisconsinu gdje je služila uvjetnu kaznu.

Njezin bijeg izazvao je veliku zabrinutost javnosti i policijsku potragu koja je trajala više od 24 sata, s obzirom na njezinu povijest mentalnih bolesti i nasilnog ponašanja koje je kulminiralo stravičnim zločinom 2014. godine.

Uhićenje na odmorištu za kamione

Prema informacijama koje je objavila policija, Geyser je locirana nešto poslije 22:30 u nedjelju navečer. Pronađena je u mjestu Posen u Illinoisu, otprilike 25 minuta vožnje južno od Chicaga. Policajci su je zatekli na odmorištu za kamione tvrtke Thornton's.

Vlasti u Posenu potvrdile su da Geyser nije bila sama. S njom je bio i 42-godišnji muškarac čiji identitet policija zasad nije u potpunosti otkrila javnosti. Istraga je pokazala da su njih dvoje zajedno putovali autobusom do Posena. Muškarac je također priveden te je optužen za ometanje identifikacije i neovlašteni pristup, no kasnije je pušten, iako je ostao u policijskoj postaji.

Geyser će biti zadržana u pritvoru sve dok ne bude prebačena u okrug Cook na saslušanje o izručenju - priopćili su iz policijske uprave u Posenu, referirajući se na zgradu kaznenog suda u Chicagu.

Zasad nije poznato kada će se točno održati ročište o njezinom povratku u Wisconsin, no vlasti su naglasile da više nema potrebe za javnom potragom jer je bjegunica "na sigurnom" u rukama zakona.

Bijeg s GPS narukvicom

Dramatična potraga započela je u subotu. Geyser je posljednji put viđena u Madisonu oko 20 sati u pratnji odraslog poznanika. U nekom trenutku tijekom noći, uspjela je prerezati svoju GPS narukvicu za praćenje, koju je morala nositi kao uvjet svog boravka u domu.

Osoblje doma primijetilo je njezin nestanak te je Policijska uprava Madisona službeno obaviještena u nedjelju ujutro. Odmah je pokrenuta opsežna potraga, a policija je putem društvenih mreža zatražila pomoć građana, objavivši njezinu nedavnu fotografiju s nadzornih kamera.

Njezin odvjetnik Tony Cotton odmah je reagirao na vijest o bijegu.

- U njezinom je najboljem interesu da se sama preda - izjavio je Cotton u nedjelju, pozivajući svoju klijenticu da kontaktira vlasti prije nego što situacija eskalira.

Majka bjegunice, Angie Geyser, također je uputila emotivan apel putem medija.

- Ako vidite Morgan, molim vas nazovite policiju. Morgan, ako ovo vidiš, volimo te i samo želimo znati da si na sigurnom - poručila je majka za ABC News.

Zločin koji je šokirao svijet

Slučaj Morgan Geyser duboko je potresao američku i svjetsku javnost prije deset godina. Godine 2014., kada su imale samo 12 godina, Geyser i njezina prijateljica Anissa Weier namamile su školsku kolegicu Payton Leutner u šumu u Waukeshi tijekom proslave rođendana i prespavanca.

Geyser je izbola Leutner čak 19 puta lovačkim nožem, dok ju je Weier bodrila. Djevojčice su potom ostavile žrtvu da iskrvari, vjerujući da će je time ubiti. Motiv za ovaj stravičan čin bio je bizaran – djevojčice su istražiteljima rekle da su to učinile kako bi udovoljile "Slender Manu", izmišljenom horor liku s interneta bez lica, te kako bi postale njegove "proxy" sluge i zaštitile svoje obitelji od njegova gnjeva.

Unatoč teškim ozljedama, Payton Leutner uspjela je dopuzati do obližnje ceste gdje ju je pronašao biciklist. Preživjela je napad koji je bio "za dlaku" smrtonosan, s obzirom na to da je jedna od ubodnih rana promašila glavnu arteriju srca za manje od milimetra.