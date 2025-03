Sljedeći tjedan zimske jakne za jutra, a popodne kratki rukavi

Danas će biti pretežno sunčano, ujutro oblačnije osobito u Gorskoj Hrvatskoj, a u Dalmaciji promjenjivo s mjestimičnom kišom uglavnom prijepodne na jugu.

Foto: DHMZ

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka s olujnim udarima, podno Velebita moguće i orkanskim. Najviša temperatura od 5 do 10, na obali i otocima između 12 i 15 °C, javlja DHMZ.

U ponedjeljak vedro s olujnim udarima podno Velebita

Foto: DHMZ

Pretežno vedro. Vjetar slab, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima postupno će slabjeti i popodne na otocima okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od -4 do 0, na obali i otocima od 4 do 9 °C. Najviša dnevna između 8 i 12, u Dalmaciji, Istri i Kvarneru od 12 do 16 °C.

Sljedeći tjedan stabilnije i danju toplije, ali jutra hladnija

- Nedjelja će na istoku Hrvatske proteći barem djelomice sunčano, poslijepodne mjestimice s povećanom naoblakom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 0 °C, a dnevna od 8 do 10 °C. I u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, poslijepodne mjestimice s promjenjivom naoblakom. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura će s jutarnjih -1 do 1 °C porasti na 8 do 10 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorskoj Hrvatskoj oblačnije, osobito ujutro kada još vrlo rijetko može biti slabe oborine. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, na moru umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita u noći i ponekim orkanskim udarom. Temperatura zraka u gorju od 0 do 6 °C, na moru od 7 do 13 °C, ujutro u Istri i niža.

U Dalmaciji razvedravanje sa sjevera kreće prijepodne. Pritom bi južnije od Splita ujutro moglo pasti još malo kiše. Poslijepodne sunčanije, osobito na sjeveru. Puhat će umjerena do jaka bura, lokalno i s olujnim udarima. More malo i umjereno valovito, ponegdje i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 4 u unutrašnjosti do 10 °C na otocima. Dnevna između 11 i 14 °C.

Na jugu Hrvatske umjereno do pretežno oblačno. Prijepodne mjestimice kiša, pa i jači pljusak s grmljavinom, a poslijepodne sunčana razdoblja. Puhat će umjerena do jaka bura. Temperatura zraka većinom od 9 do 14 °C - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

- Od ponedjeljka na kopnu pretežno sunčano, ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će izostati, pa zbog jačeg noćnog ohlađivanja zraka treba računati na jutarnje minuse. No dnevna temperatura će osjetno porasti, osobito u srijedu. U novom tjednu na Jadranu sunčano te iz dana u dan sve toplije. Bura će u ponedjeljak postupno slabjeti, no još će prijepodne podno Velebita biti olujnih udara. Od utorka će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a jutarnja temperatura bit će malo niža - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.