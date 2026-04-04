UKLONJENA SU STABLA

Sljemenska cesta i žičara su ponovno otvoreni za promet

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sljemenska cesta i žičara su ponovno otvoreni za promet
Foto: Ivana Mihaljević/24sata

Sljemenska cesta od podneva je ponovno otvorena za promet, a nakon prekida uzrokovanog olujnim nevremenom ponovno su počeli voziti i zagrebačka žičara te ZET-ova autobusna linija 140

Sljemenska cesta otvorena je nakon što su uklonjena stabla koja su tijekom prošlotjednog nevremena pala na prometnicu i blokirala pristup Sljemenu, a iz Grada su putem društvenih mreža sve posjetitelje pozvali na dodatan oprez.

- Zbog snažnog vjetra koji je pogodio područje Medvednice i puhao tijekom većeg dijela prošlog tjedna, većina planinarskih staza i dalje nije sigurna za korištenje. Na to upozoravaju Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Park prirode Medvednica - istaknuli su iz Grada.

Uklanjanje posljedica nevremena na Medvednici će potrajati, dodaju, te da je potreban "dodatni i posebni oprez", dok se boravak u šumi do daljnjega ne preporučuje.

Prema prvim procjenama, šteta od nevremena koje je trajalo od prošlog četvrtka veća je nego 2023. godine, rekli su za Hinu iz Parka prirode Medvednica. Točni podaci o količini srušenog drveća još se utvrđuju jer su terenske ekipe proteklih dana bile usmjerene na hitno čišćenje prometnica i uklanjanje opasnih stabala.

Značajna oštećenja zabilježena su i na popularnim izletištima poput Blizneca i Kraljičina zdenca, gdje su srušena stabla blokirala staze i prilaze.

