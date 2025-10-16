Obavijesti

Sloković o Derifaj i Thompsonu: Ako je netko osuđen jer je ušao u tuđi vrt, režem svoju diplomu!
Zamjenica, uredovna zamjenica koja je radila, neće odgovarati zato što je odlučila kako je odlučila – a odlučila je podići optužnicu protiv novinarke - rekao je Turudić pred novinarima. Objasnio je kako tužitelji ne mogu snositi odgovornost za svoje pravno mišljenje, no priznao je da je postupak u slučaju Thompson trajao predugo

Dva mjeseca nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naložio izvanredni nadzor u splitskom tužiteljstvu zbog slučaja Thompson i optužnice protiv novinarke Danke Derifaj, stigli su rezultati. Iako je, kako kaže, postupak mogao biti gotov i puno prije, tužiteljica koja je potpisala optužnicu neće snositi odgovornost.

 - Zamjenica, uredovna zamjenica koja je radila, neće odgovarati zato što je odlučila kako je odlučila – a odlučila je podići optužnicu protiv novinarke - rekao je Turudić pred novinarima. Objasnio je kako tužitelji ne mogu snositi odgovornost za svoje pravno mišljenje, no priznao je da je postupak u slučaju Thompson trajao predugo – čak četiri godine, a da o tome nitko nije bio obaviješten.

Unatoč svemu, poručuje, optužnica ostaje na snazi. „Optužnica je podignuta. Nećemo ništa mijenjati. Neka nadležni sud da svoj stav o toj optužnici,“ rekao je Turudić, te rekao da smatra da optužnica nije utemeljena ona bi se i povukla. Odvjetnica Danke Derifaj, Jadranka Sloković, kaže da ih rezultati nadzora nisu iznenadili. 

 - Nismo ni očekivali drugačiji ishod, dakle, izvanredni nadzor je pokazao da je stanje u DORH-u više-manje redovno. Nema se zamjerki niti na donošenje odluke, tako da čini mi se da izvanredni nadzor nije bio naročito potreban - rekla je za RTL.

Odvjetnica Sloković jasno poručuje da obrana ne namjerava prihvatiti kazneni nalog: 

 - Nama ne pada na pamet pristati na to. Ne priznajemo krivnju. Ako mi pokažete nekoga tko je kazneno gonjen i osuđen jer je ušao u tuđi vrt, i to sa suvlasnikom, ja režem svoju diplomu - rekla je Sloković.

