Slovaci teško optužili Janaf. Oglasili se iz Zagreba: Nije istina, sve ide prema dogovoru

Slovačka rafinerija Slovnaft objavila je u utorak da joj je hrvatski operater naftovoda JANAF smanjio isporuke neruske sirove nafte, navodno iz tehničkih razloga. Slovnaft tvrdi da taj potez ugrožava njihove napore da povećaju preradu nafte iz drugih izvora osim ruskih.

Iz JANAF-a su pak brzo reagirali i odbacili optužbe, istaknuvši da nisu prekršili ugovor i da se transport odvija prema dogovorenom rasporedu, piše Reuters.

Slovnaft, koji posluje u sklopu mađarske MOL grupe, uglavnom prerađuje rusku naftu, no ima izuzeće od sankcija Europske unije koje mu omogućuje izvoz derivata proizvedenih iz tih isporuka. Tvrtka je, međutim, pokušavala postupno povećati udio neruske nafte, te je, prema glasnogovorniku Antonu Molnar, u listopadu i studenome planirala preradu mješavine od 50 posto alternativnih izvora.

No, ti su planovi sada dovedeni u pitanje. Slovnaft tvrdi da će izgubiti 90.000 tona isporuka arapske nafte tipa Arab Light koje su trebale stići preko JANAF-a. Prema Molnaru, JANAF ih je obavijestio da je taj volumen potreban ‘za održavanje protoka drugih količina kroz sustav‘.

Planovi se poremetili

- Rečeno nam je da se radi o tehničkoj količini potrebnoj nakon što su prestali isporučivati naftu srpskoj kompaniji NIS, koju su Sjedinjene Države nedavno stavile pod sankcije, kazao je Molnar.

JANAF je ranije ovog mjeseca priopćio da je u potpunosti isporučio sve količine u vlasništvu ruskog NIS-a koje su se nalazile u njegovu sustavu, u skladu s američkim sankcijama.

Foto: Sergei Karpukhin

Zamjena izgubljenih količina, kažu u Slovnaftu, ne može se brzo organizirati, što remeti planove prerade.

- Ovim potezom ozbiljno se ugrožava opskrba Srednje Europe neruskim gorivima - rekao je Molnar, dodavši da je Slovnaft obavijestio JANAF kako smatra da je hrvatska tvrtka prekršila ugovor.

Iz JANAF-a su, u odgovoru agenciji Reuters, poručili da odbijaju sve tvrdnje.

- Transport nafte odvija se u skladu s dogovorenim rasporedom i u potpunom skladu s ugovorom. Odbacujemo navode Slovnafta o kršenju ugovornih odredbi kao neosnovane i netočne, navodi se u priopćenju JANAF-a.

U JANAF-u su također pozvali MOL grupu da poveća korištenje kapaciteta naftovoda.

- Trenutačna iskorištenost cjevovoda od strane MOL grupe znatno je ispod ugovorenih količina i uobičajene prakse u sektoru - dodali su.