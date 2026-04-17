KAO I MAĐARSKA

Slovačka će podići tužbu protiv europske zabrane ruskog plina

Piše HINA,
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Mađarska je već podnijela tužbu protiv zabrane, a Slovačka je prethodno najavila da će učiniti isto. Fico je rekao da će vlada tužbu predati do roka koji istječe 27. travnja

Slovačka će idućih dana podnijeti tužbu kojom će pokušati osporiti odluku Europske unije o zabrani uvoza ruskog plina, donesenu kvalificiranom većinom, te će tražiti privremenu mjeru, izjavio je u petak premijer Robert Fico. Tužba će biti podnesena Sudu Europske unije, rekao je Fico, kritizirajući način na koji je uredba donesena.

Zabranu uvoza ruskog plina, koja se treba provesti do kraja 2027. godine, odobrila je kvalificirana većina država članica, što je omogućilo EU-u da prevlada protivljenje Slovačke i Mađarske kada je mjera odobrena ranije ove godine.

"Prema mišljenju slovačke vlade, ovo je jasno kršenje svih načela na kojima se temelje ugovori EU-a", izjavio je Fico, dodajući da bi se odluke o sankcijama i pitanjima vanjske politike trebale donositi jednoglasno.

Mađarska je već podnijela tužbu protiv zabrane, a Slovačka je prethodno najavila da će učiniti isto. Fico je rekao da će vlada tužbu predati do roka koji istječe 27. travnja. Obje su zemlje zadržale opskrbu ruskim plinom unatoč nastojanjima EU-a da okonča ovisnost bloka o ruskoj energiji i smanji financiranje ruskog rata protiv Ukrajine.

Slovačka će tražiti privremenu mjeru kako bi se zaustavila primjena zabrane uvoza plina dok Sud EU-a ne odluči je li sama zabrana uopće zakonita. Bez te mjere, Slovačka bi morala provoditi odluku EU-a čak i dok traje sudski spor, što bi im moglo uzrokovati ekonomske probleme prije nego što dobiju konačnu presudu.

