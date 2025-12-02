Slovenac (20) zapakirao 11 kg marihuane kao božićni poklon: 'Izdao ga snažan miris u autu'

Umaška policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim državljaninom Slovenije zbog sumnje da je bio uključen u neovlaštenu proizvodnju i promet droge.

Sve je počelo 29. studenoga oko 19 sati, kada su policajci tijekom pojačanih kontrola na naplatnim kućicama autoceste A9 kod Umaga zaustavili automobil slovenskih registarskih oznaka. Vozilom je upravljao 20-godišnjak, dok je na mjestu suvozača bio 22-godišnji sunarodnjak.

Foto: PU Istarska

Čim su otvorili vozilo, policajci su osjetili snažan, prepoznatljiv miris marihuane. Nakon što je pribavljen sudski nalog, obavili su detaljnu pretragu i u prtljažniku pronašli dva omotana paketa. U svakom se nalazilo po pet manjih pakiranja, a u njima ukupno 11.328 grama marihuane.

Istragom je utvrđeno da je droga pripadala 20-godišnjem vozaču te da je bila namijenjena daljnjoj preprodaji. Mladić je dan kasnije, 30. studenoga u večernjim satima, odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, dok je kaznena prijava proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.

Suvozač, kod kojeg je pronađeno 4.6 grama marihuane za osobnu upotrebu, prekršajno je sankcioniran prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.