Slovenac (30) provalio u kuću u Medulinu pa zaspao na kauču!

Slovenac (30) u subotu u sitne jutarnje sate razbio je staklo na terasi kuće u Medulinu pa se nakon provale odlučio odmoriti na kauču.

Vlasnik kuće zatekao ga je kako spava u dnevnom boravku te pozvao policiju, izvijestili su iz PU istarske.

Uspavanog muškarca su uhitili te se protiv njega podnosi kaznena prijava zbog kaznenog djela teška krađa nadležnom državnom odvjetništvu.