Vlasnik kuće zatekao ga je kako spava u dnevnom boravku te pozvao policiju
VLASNIK ZVAO POLICIJU
Slovenac (30) provalio u kuću u Medulinu pa zaspao na kauču!
Čitanje članka: < 1 min
Slovenac (30) u subotu u sitne jutarnje sate razbio je staklo na terasi kuće u Medulinu pa se nakon provale odlučio odmoriti na kauču.
Vlasnik kuće zatekao ga je kako spava u dnevnom boravku te pozvao policiju, izvijestili su iz PU istarske.
Uspavanog muškarca su uhitili te se protiv njega podnosi kaznena prijava zbog kaznenog djela teška krađa nadležnom državnom odvjetništvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku