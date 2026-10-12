Slovenci su na referendumu odbili ukidanje rtv pretplate

Najnoviji neslužbeni rezultati slovenskog referenduma o ukidanju RTV pristojbe, objavljeni u ponedjeljak ujutro, pokazuju da se ishod promijenio i da birači nisu podržali njezino ukidanje, objavila je Slovenska tiskovna agencija STA.

Riječ je o jednom od četiri referenduma na kojima su u nedjelju glasali slovenski glasači.

Kako je Državno izborno povjerenstvo objavilo na svojim mrežnim stranicama, 50,04 posto do sada prebrojanih glasova je protiv ukidanja RTV pristojbe, dok je 49,96 posto za njezino ukidanje. Rezultati još nisu konačni.

Nakon prebrojanih 99,98 posto glasačkih listića, za ukidanje RTV pristojbe glasalo je 461.073 birača s pravom glasa, dok je protiv glasalo 461.765. Razlika je samo 692 glasa.

Čini se da će o konačnom rezultatu odlučiti glasovi poslani poštom. Županijska izborna povjerenstva prebrojat će glasačke listiće koji su poštom stigli iz Slovenije danas nakon 12 sati, a 19. listopada utvrdit će i rezultate glasova pristiglih iz inozemstva.

Do ranih jutarnjih sati rezultati konzultativnog referenduma pokazivali su da je više birača glasalo za ukidanje RTV pretplate.

Rezultati zakonodavnog referenduma o Zakonu o parlamentarnoj istrazi i konzultativnih referenduma o uvjetovanju socijalne pomoći radom za opće dobro te o ukidanju prava glasa za strance ostaju nepromijenjeni.

Prema posljednjim podacima, birači su s 51,26 posto glasova odbacili Zakon o parlamentarnoj istrazi, dok je 48,74 posto onih koji su glasali podržalo zakon.

Uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro podržava 60,54 posto birača, dok je 39,46 posto bilo protiv.

Za ukidanje prava glasa za državljane trećih zemalja glasalo je 55,29 posto onih koji su glasali, dok je 44,71 posto glasalo protiv.

Na zakonodavnom referendumu odgovaralo se na pitanje: „Podržavate li stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parlamentarnoj istrazi, koji je Državni zbor usvojio na sjednici 26. svibnja 2026. godine?” Udruge civilnog društva uz potporu oporbe prikupile su 40.000 potrebnih potpisa za referendum i tvrde da se izmjenama ukida pravna zaštita građana i daju prevelike ovlasti političarima da ulaze u sferu privatnosti ljudi i da to znači uvođenje političke policije.

Skupina pravnih stručnjaka s pravnih fakulteta u Ljubljani i Mariboru pred referendum upozorila je da izmjene zakona otvaraju put snižavanju standarda pri provođenju parlamentarnih istraga i da izmjena zakona znatno smanjuje pravnu zaštitu dostupnu osobama koje su predmet istrage i drugim zainteresiranim stranama.

Ostala tri referenduma su savjetodavnog karaktera.

Slovenski premijer Janez Janša rekao je u prvim reakcijama na ishod referenduma kako će slovenska vlada će vlada poštovati volju naroda, dok je prvak oporbe Robert Golob ustvrdio da vlada nema povjerenje javnosti.